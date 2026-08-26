Eyvah demek fayda etmez

İran'ın gayriresmî sözcüsü mesabesindeki Prof. Muhammed Marandi, "İsrail Türkiye'ye saldırırsa İran sessiz kalmaz..." deyince şu bizim malum koro anında heyheylendi:"İran'a güvenilmez!"Tamam da, mesele "güven" meselesi değil ki.Hayır yani, ne birilerine güvenip taarruza kalktığımız var, ne de birileri "Bize güvenip İsrail'i vurun" yollu Türkiye'yi fiştekliyor.Suriye havalimanını Türkiye'ye mesaj vermek için bombaladıklarını dile getiren'nun Türkiye'ye kostaklanması üzerinegörüşünü belirtmiş, hepsi bu.Demem o ki muhteremler boşuna telaş yapıyor...Ben de sanıyordum ki, "İsrail'in saldırısına maruz kaldığında Türkiye'nin yanında yer alırız" ifadesinden sadece ırkçı siyonistler rahatsız olur!..Nasıl bir "yanılgılar çağına" çattık ya Rabbi.

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"İran, İsrail'den çok daha tehlikelidir" lakırdısını terennüm eden işbu muhteremlere kötü bir haberim var:ve'nin imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nada davet edildi.Hele bir düşünün:Türkiye Cumhuriyeti güvenmeseydi bizzat kurucusu olduğu ittifaka İran'ın davet edilmesine hiç izin verir miydi?İllaki "güven" sorununu kafaya takacaksanız, NATO'nun 5. maddesini aklınıza düşürün.İsrail'in Türkiye'ye saldırması durumunda ABD'den'ye kadar bütün NATO rüesası, "müttefiki" Türkiye'nin değil, İsrail'in yanında saf tutar, bunu tartışamayız.Yahu aklınıza ne oldu; daha 18 Ağustos'ta İsrail, burnumuzun dibindeki (80 km)'nı bombalayacağını ABD'ye fısıldıyor amabunu Türkiye'ye haber vermeye bile tenezzül etmiyor.Durum bu kadar açık ve net.İsrail, Müslümanlar etnisite ve mezhep asabiyeti üzerinden sürgit birbirini yesin bitirsinler istiyor.Eski YPG komutanıbile vaziyeti çakmış, "İsrail, Kürtlerin entegrasyonunu bozmaya çalışıyor" diyor.Bizim külyutmaz komplocu güruh, "Türkiye, İsrail'le danışıklı dövüş yapıyor" nakaratından hâlâ vazgeçmiyor.Birbirlerine felaket karşılar ama "İsrail, İran'la danışıklı dövüş yapıyor" diyenlerle kafa yapısı itibarıyla ne çok benziyorlar değil mi?İsrail'in'i açıkça yazıyor: İran'ın Mekke İttifakı'na katılması en çok ABD ve İsrail'i endişelendiriyor.Çünkü bu ittifak,'i, bölge ülkelerinin güç birleştirmesi gereken "saldırgan bir aktör" olarak kodluyor.Kumda oynamanın vakti çoktan geçti; bölge ülkelerinin ittifak yapması artık bir fantezi değil, zarurettir.ABD Savunma Bakanı"Sünni, Şii bizim için fark etmez..." diyerek mana iklimimize düşman olduğunu açık seçik ilan ederken biz hâlâ etnisite ve mezhep üzerinden "güvensizlikler" üretip içeride didişirsek, sonunda namlular bizi bulur...O vakit, "eyvah" desek de fayda etmez.