Bunlara karnımız tok

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisigeçen gün çıkmış Reuters'a maval okuyor.Neymiş?İsrail ile Türkiye arasındaki "yanlış anlaşılmaları" önlemek için resmî bir iletişim kanalı kurmaya çalışıyorlarmış.İşin tuhaf yanı, ne İsrail'in ne de Türkiye'nin "iletişim kazası" gibi bir dertleri var.Herkes her şeyi taammüden yapıyor.Zaten soykırımcı siyonist rejimin gece yarısı sınırımıza 70 kilometre mesafedeki'nü vurmasını "iletişim kazası" olarak tanımlamak içinolmak icap eder.

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Malumunuz, Netanyahu rejimi Türkiye'ninkırsalına inmesini "İsrail'in güvenliğine tehdit" sayıyor! Ankara'yı datelakki ediyor.Buna mukabil, Türkiye de İsrail'in karakteristik özelliğinin saldırganlık olduğunu dile getiriyor.Demem o ki kimsenin kimseyi yanlış anladığı yok.Hemdeğil miydi Kasım 2025'te adeta racon kesip "Türkiye ve İsrail birbirleriyle savaşmayacak" diye kestirip atan?Ne değişti peki, bu telaş da neyin nesi?Soykırımcı İsrail rejimi canı istediğinde Suriye'yi bombalıyordu, hiçbirinizde zerre telaş yoktu, şimdi hayırdır?Bu sefer İsrail'in karşısında Türkiye, Türkiye'nin başında da "Türkiye'ye saldıracak olanlar olursa Türkiye savaştan çekinmez" diyenvar...Asıl karın ağrıları bu!

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Türkiye, savunma sistemlerini tam yerleştirmeden'in gerçekleştirdiği mahut saldırı da hep bu karın ağrısının eseri.Bu da gayet doğal.Çünkü Türkiye, Hama ve T4 Hava Üssü'ne S-400'leri, Hisarları ve SİHA'ları dizmeye hazırlanıyor.O çelik şemsiye bir açılırsa ırkçı siyonist rejimin Suriye semalarında sergilediği o pervasız saldırganlığın tarihe gömüleceği aşikâr.Hülasa, Ankara'nın sahaya inmesi, İsrail'in kimyasını adamakıllı bozdu.Dün Gazze'yi çoluk çocuk soykırımdan geçirirken "İsrail'in savunma hakkı" diye zırvalayanlar da Türkiye'nin çelik iradesini görünce aniden barış pıtırcığı oluverdi!Küresel efendilerin ayartıcı ve avutucu lakırdılarına karnımız tok.