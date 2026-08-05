Türkiye’ye ne zaman saldıracak?

ABD'nin şu meşhur CAATSA yaptırımlarının arkasında'in olduğu ayan beyan ortaya çıktı.Ne mavallar okumuşlardı:NATO'ya uyumsuzmuş... S-400'ler F-35'in sırlarını çalıp'ya uçuracakmış...Geçiniz bunları bir kalemde.Anlaşıldı artık, İsrail'ye F-35 verilmesini neden istemiyorsa, S-400'ü de aynı sebeple istemiyor işte.İsrail'in kalantor gazetesi Globes tevekkeli KAAN'ı "İsrail'in yeni baş ağrısı" ilan etmedi.Demem o ki yerli uçağımız'dan duydukları derin endişenin kaynağıyla S-400 endişelerinin kaynağı aynı.

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Şuncağızı aklımızdan hiçbir zaman çıkarmayalım: Karşımızda savaşsız yaşayamayan, sınırlarını kasten belirsiz bırakmış yeryüzündeki tek "devletin" kapkaranlık ajandası var.Lakin o sınırlar aslında kendi zihinlerinde gayet net: Arz-ı mevud.Hiç kuşkunuz olmasın, 1979'dan beri kafaya taktıkları'ı vurma hedeflerini en sonunda nasıl hayata geçirdilerse, o "vaat edilmiş topraklar" hülyası uğruna (kendi belirledikleri vakitte) Türkiye'ye de saldıracaklar.Her şeyden evvel, İsrail'in güvenlik doktrini veya paranoyası budur.İstiyorlar ki o gün geldiğinde Türkiye'nin hava savunması İsrail jetlerine hiçbir şekilde engel olmasın.Zaten engel olacaksa (nükleer saldırının dışında) o gün hiç gelmez.

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Dikkat isterim:Verdikleri-verecekleri Patriotlar İsrail savaş uçaklarına engel olabilecek yetenekte olsaydı bize koklatmayı akıllarından bile geçirmezlerdi.Kaldı ki o fiyakalı Patriotlar da tırt çıktı yahu.İran'ın hipersonik füzelerine engel olmadılar, dahası var mı?Mesela, söz konusu hipersonik füzeler'deki ABD erken uyarı radarlarını havaya uçururken çaresiz kaldılar...Radarları kolaylıkla köreltilebilen ve Demir Kubbe'si dökülen İsrail,ile kılıcını kuşanacak Türkiye'ninsahip olmasını hiç ister mi?Şudur:ABD'nin CAATSA yaptırımlarını kaldırmayı Türkiye'nin S-400'leri elinden çıkarma şartına bağlamasının yegâne nedeni, İsrail'in o hesaplaşma gününde Türkiye'nin kalkansız/savunmasız kalma isteğini karşılamaktır.