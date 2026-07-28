Bacım aman diyeyim bizi bırakma!

'in organize AHBAP soruşturması kapsamında ifadeye çağrılanbacımız "Gidip ifademi eksiksiz vereceğim. İfade sürecimin ardından iyilik ve adalet arayışıma son verip, X hesabımı donduruyorum..." demiş.Vah başımıza gelene!"Gitti yüce gönüllülük! Gitti adalet!" deyip dizimizi ne kadar dövsek azdır.'dan Hayko Cepkin'e kadar ifadeye çağrılan bir alay insan evladı da Gülben bacımız gibi "iyilik ve adalet arayışından" yurdumuzu yoksun bırakmaya kalkışırsa halimiz ne olacak!Bu varoluşsal sancılara ulusça nasıl dayanacağız?da keşke Fatih Altaylı gibi CHP'yi bırakmakla yetinseydi. Hazret, "Bundan sonra CHP ile ilgili bir şey yazmayı düşünmüyorum..." demiş ya, onu diyorum.

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İşin tuhafı, bu epik aydınlanma, firari FETÖ'cü'in "Artık CHP'nin adını bile anmayın. CHP, tıpkı ANAP gibi yok olup gidecek bir parti olmalı" önerisinin ardından geldi.Nereden baksanız kozmik bir senkronizasyon harikası!Gerçekten de evrenin işleyişine hayran olmamak elde değil, düşünürken insanın midesine kramplar giriyor.Yanlış anlaşılmasın, sadece Fatih değil, vaktiyle ''Devlet yok, AHBAP var'' diyenlerin alayı CHP'yi lügatlerinden çıkarıp Yeni Parti'ye "yandaş" yazıldılar.Daha dün seçimde'na "Gözünün üstünde kaşı var" diyenlerin bile neredeyse gözünü çıkartacaklardı, şimdilerde Kılıçdaroğlu'yla birlikte CHP'de kalanlara da demediklerini bırakmıyorlar."CHP'den ancak cenazem çıkar benim. Atatürk'ün partisini terk etmeye ne yürek ne de vicdan izin verir..." diyen aslan CHP'li vekiller bile böyle, varın gerisini siz hesap edin.Haliyle...En büyük vaadi "rakıyı ucuzlatmak" olan Yeni Parti'nin genel başkanı Özgür Özel de öyle coşmuş ki partisinin iktidara yürüyüş startını cuma namazını eda ederek vermiş.

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O FETÖ'cü müptezel, Yeni Partililere "CHP, tıpkı ANAP gibi yok olup gidecek bir parti olmalı" diyor ama gerçekte Yeni Parti tüm politikalarıyla ANAP'ın 2026 sürümü gibi.Son zamanlarda yenileşme modası var galiba.Baksanıza, Fetullah'ın propaganda merkezi "Herkül"ün bile "" adıyla yenisi çıkmış.Gülben Ergen bacımız da bu trendi kaçırmasın."AHBAP'a verin dedik ama kendimiz beş kuruş vermedik" diyenlerle birlikte "Yeni AHBAP" derneği kursun, bizi bırakmasın.En azından, "Her şey çok güzel olacak" mantrasının yenisi çıkana kadar "hizmete" devam etsin.