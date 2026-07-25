Bir taşla kuş sürüsü mü?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'in Rusya ile Almanya'nın Bakü'de gizli görüşme yaptıklarını ve kendilerinin bu görüşmeden habersiz olduklarını faş etmesi son derece manidar.Aslında haberi faş eden yani patlatan. Aliyev bu haberi kendi kaynaklarıyla doğrulatmış sadece.The Times'ın sahibida soykırımcı'nun kankasıdır. İngiltere'ye gittiğinde bu Siyonist baron onu evinde misafir eder, o derece kankalar.Lafın düzünü edelim: Rusya-Almanya ilişkisinden malum çevrelerin rahatsız olduğu besbelli.Almanya Şansölyeside naçar "Valla benim haberim yok, resmî temas değil o..." demiş.E tabii sıkıntıya düşmesi gayet normal. Sonuçta, Ukrayna savaşından dolayı Rusya'ya gider yapan, bu bağlamda Rus orkestra şefi'i bile Münih Filarmoni Orkestrası'ndan kovan Almanya'nın şansölyesi.Hayır yani, sıkıntıya düşmesin de ne yapsın?"Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" diye hayret edenlere, "Biz ezelden beri böyleyiz" diyecek hâli yok ya!

***

Gelgelelim, Alman-Rus ilişkisi çokluk böyledir. Yani "meydanlarda düşmanımsın sen benim, tenhalarda sen benimsin ben senin" muhabbeti içredir.Örnek çok, hangi birini sayalım:1887'de bizzat yürüttüğü son derece gizli bir diplomasi dolayımında kendi müttefikleri'dan sır gibi saklayarak Rus Çarlığı ile anlaşma imzaladı.Birinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya,'ı delmek için Sovyet topraklarında gizli askerî üsler kurdu. Karşılığında da Sovyet ordusuna teknik ve taktik bilgi aktardılar. (Bu gizli ittifak ve bilgi akışı, Hitler'in iktidara gelmesine kadar devam etti.)Faşist Nazi Almanyası veideolojik olarak birbirlerine kıyasıya düşman olmalarına rağmen Ağustos 1939'da imzaladıkları "Saldırmazlık Paktı" anlaşması dolayımında düzenledikleri gizli ek protokol ile Doğu Avrupa'yı paylaştılar.Bu kadar misal kâfi ama biz yine de 1969'da Batı Almanya Şansölyesi'ın sağ kolu Egon Bahr ile gazeteci kılığındaki KGB ajanı Vyacheslav Kevorkov arasındaki arka kapı diplomasisini hatırlatmadan geçmeyelim.

***

Uzun lafın kısası, Almanların Ruslarla gizli görüşmesinde şaşacak bir şey yok. Şaşılacak şey şu soruda gizlidir: Almanya'ya ve Putin'in Rusya'sına rağmen Aliyev bu görüşmeyi neden faş etti?Sanırım The Times'ın söz konusu haberi bir açıklama yapmaya onu icbar etti.Yoksa "Azerbaycan, Almanlarla Rus oligarkların gizli buluşmalarına, yaptırımları delmelerine yardım ve yataklık ediyor" şeklinde suçlamaya maruz kalabilirdi.Ayrıca, mahut gizli görüşmeyi faş etmekle hem uçaklarını düşüren Rusya'yla bir ufaktan ödeşmiş oldu hem de "Rusya'ya ambargoya uyun diyen de siz, benim memleketimde Ruslarla el altından iş bağlayan da!" yollu Almanya'ya ayar vermiş oldu.Lakin korkarım asıl kuş sürüsünü, Azerbaycan'ın Rusya ve Almanya ilişkisine zeval vermek isteyen Siyonistler vurdu.Umarım yanılırım.