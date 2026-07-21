İspanya neden desteklendi?

Dünya kamuoyunun yüzde 80'lere varan oranda'yı desteklemesi, futbolun yalnızca futboldan ibaret olmadığını gösteren kusursuz bir örnekti.İspanya final gecesi küresel vicdanın sahadaki sembolüne dönüştü.Çünkü...gündüz gözüyle Arjantin Devlet Başkanı'ye "Arjantin'i destekliyorum" mesajı göndermiş, (İngiltere'nin bile yaptırım kapsamına aldığı) Siyonist şebelekde Arjantin amigoluğuna soyunmuştu.Demem o ki Milei'nin büyükelçiliği'e taşıma planları başta olmak üzere İsrail yalakası politikaları ve Netanyahu'nun mahut mesajı Arjantin'in imajını yerle yeksan etmişti.Kaldı ki tablo gayet netti:Bir yanda Mayıs 2024'te Filistin devletini resmen tanıyan ve her fırsatta Gazze soykırımına isyan eden'in İspanya'sı vardı, diğer yanda kesintisiz İsrail yalakalığı yapan Devlet Başkanı Javier Milei'nin Arjantin'i.Sırf'nin hatırına veya Güney Amerika futboluna duyduğu sempatiyle Arjantin'i destekleyebilecek sol görüşlü Avrupalıların yanı sıra mazlumlardan yana olan vicdan sahibi tüm milletler için ciddi bir insanî bariyer oluştu.Netanyahu ve Ben-Gvir ile aynı safta görünmek, vicdan sahipleri için gerçekten de aşılması güç bir zilletti.

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Dünya Kupası finali Sánchez'in İspanyası ile Milei'nin Arjantini arasında referanduma dönüştü.Saha dışındaki bu sonuç da Arjantin için tam bir felaket oldu.New York'tan Barselona'ya, Brüksel'den Gazze'ye kadar dünyanın birçok yerinde Arjantin'in mağlubiyetinin '' sloganları eşliğinde Filistin bayraklarıyla kutlanması bunun göstergesiydi.İspanya final gecesi küresel vicdanın sahadaki sembolüne dönüştü.İmdi, soru şudur:döneminin Arjantin'i dünya kamuoyunun gönlünde taht kurmuşken,neden gönüllerden bu kadar düştü?

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Filistin'deki katliamlar karşısında Maradona "" diyerek tavrını ortaya koyarken,ise her katliam karşısında özenle sessiz kaldı.O kadar ki Gazze'de çocukların soykırımdan geçirilmesi bile sessizliğini bozmasına neden olmadı.Bunun doğal sonucu olarak da İsrailli teknoloji şirketleriyle yaptığı sponsorluk anlaşmaları, kipa takarak Kudüs'teki Ağlama Duvarı'nda dua ettiği görüntüler ve İsrailli liderlerle verdiği pozlar Messi'nin niyetinden bağımsızlaşarak Siyonistler için bir gurur kaynağına, Filistin'e özgürlük isteyenler içinse Arjantin'iiçin güçlü bir gerekçeye dönüştü.Maradona, Javier Milei gibi ABD-İsrail eksenli politikalar yürüten bir figürle asla yan yana durmazdı. Dahası, Arjantin milli takımı ile hükümetin İsrail yanlısı tutumu arasına açıkça set çeker, dünya çapındaki "ötekilerin" desteğini Arjantin'e geri getirirdi.Messi yerine o gece Maradona olsaydı, dünya kamuoyu Arjantin'i "Netanyahu ve Milei'nin takımı" olarak değil, "dünya sistemine ve zalimlere isyan eden Maradona'nın takımı" olarak görürdü.