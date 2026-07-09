Siz hiç konuşmayın

Gerek bir önceki ABD Başkanı'ın "Can'cıkları" kahraman ilan ettiği dönemde, gereksedöneminde Türkiye ne zaman sıkıştırılsa bunlar heyecana kapıldılar.Hafızanızı yoklayın bakalım, öyle değil mi?ABD Türkiye'ye ambargo koyarken, malum bozgunculukları/kalkışmaları açık seçik desteklerken,davası üzerinden mahkûm etmeye, ağır para cezaları vermeye çalışırken bunların etekleri zil çalmadı mı?Ülkemiz sırf hava savunma sistemi (S-400'ler) aldığı içinyaptırımlarına tabi tutulduğunda, yani "hasım/ düşman" ülke konumunda görüldüklerini ilan ettiklerinde bunların alayıdüşüncesiyle umutlanmamışlar mıydı?Uzun lafın kısası, Erdoğan'ı düşürmek uğruna, vatanın işgal edilmesine bile bile içten içe sevinecek gibiydiler!

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Hep böyleydiler...Türkiye'yi "terörü destekleyen ülke" olarak yaftalamak, yani uluslararası kamuoyu nezdinde meşruiyetini sorgulatmak için düzenlenen'nün MİT TIR'ları kumpasını cümbür cemaat arkalamışlardı.Şimdi bir soru:Terör örgütlerine binlerce TIR silah yardımı yapan ABD,'nı ekonomik yaptırımla tehdit ettiğinde, bunlar ne yapmışlardı?Bugünlerde antiemperyalist numaralar yapanlar o vakit de ABD emperyalizmine karşı tavır mı koymuştu, yoksa "Azdan az, çoktan çok gider" şeklinde tavrın kralını koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşmanlıklarını iki katına mı çıkarmışlardı?Eski ABD Başkanı'nın beyzbol sopalı malum fotoğrafını da "O'oh be sonunda Tayyip bitti, ondan kurtulacağız..." şeklinde yorumlamışlardı.Dönemin Başbakanı Erdoğan, Davos'taçektiğinde de "Siyonizm Erdoğan'ın işini kesin bitirecek..." diye ellerini ovuşturmuşlardı.Hep böyleydiler...'da bu aziz millet tanklara karşı çıplak ellerle direnirken bunların en iyileri bankamatiklere koşmuştu, gerisini varın siz hesap edin.

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Şimdi kalkmışlar, "Erdoğan olmasaydı NATO toplantısına katılmazdım" diyen'ı'ın çok sıcak karşılaması üzerinden "bağımsızlık... antiemperyalizm" diye laga luga ediyorlar.Baştan beri NATO ve ABD karşıtı tutarlı bir tavır sergileyenlerin eleştirilerini anlarım da, bunlara ne oluyor?Yahu siz değil misiniz "Erdoğan takiye yapıyor, gerçek NATO'cu biziz. Bizden iyi Atlantikçi bulmazsınız..." yollu Batı medyasında yazılar yazanikilisinin arkasında kurşun asker gibi duran?Madem o kadar bağımsızlıkçı, o kadar antiemperyalist, o kadar NATO'ya karşısınız da buarkasında ne işiniz var?