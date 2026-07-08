Siyah beyaz olanlar da dâhil, bütünfilmlerini izledim. Bazılarını da tekrar tekrar."Zaten birçoğu birbirinin aynı, neyini tekrar tekrar izledin..." demeyin.O filmlerdeki sokakları, evleri, arabaları, giysileri ve davranış kalıplarını "geçmiş zamanın peşinden" ağıt yakar gibi değil, o günleri yaşıyormuş gibi izlerim.Keşke oyunların da kayıtları olsaydı da izleyebilseydim.Üniversiteye başladığım yıl'un o büyülü sesiyle canlandırdığı'in'sını mesela.

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"Mühürlenmiş Zaman"da mı demişti, "Nostalji onulmaz hastalıktır..."Elhak, öyledir.Ve ben bu "varoluşsal sızıdan" hiç de şikâyetçi değilim. Hatta, çokluk bu "hastalığıma" tutunarak kendimi "rehabilite" ederim.Galiba "geriye doğru yaşamayı" seviyorum. Yani çocukluğuma, yani ilk gençliğime, yani anneciğim ve babacığımın sağ olduğu yıllara.Ne ki, kahramanlarımız bu dünyadan göçtüğünde "nasılsa filmleri var" diye teselli bulamam. İçimde bir yangın büyür de büyür!Şimdi o da gitti, yine öyle oldu.İsmiyle müsemma zihin yapısına, bilgisine, bilgeliğine ve hoşsohbetine bizzat tanık olduğum'ı diyorum. Kalan "neşemizi" de alıp götürdü.'ın sanatçılığının yanı sıra bir özelliği daha vardı:Çokluk popülizm belasına, polarizasyona taş taşıyan günümüz sanatçılarından bin kat daha fazla siyasi gündemin künhüne vâkıf olduğu hâlde, sanatını "mahalle baskısına" asla meze yapmadı.

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Sadece'dan beri kimler ayrılmadı ki aramızdan:Orçun Sonat,, Gazanfer Özcan,, Tuncel Kurtiz,, Zeki Alasya,, Tarık Akan,, Fikret Hakan,, Ayşen Gruda,, Ferhan Şensoy,, Cüneyt Arkın,, Ayla Algan,, Haldun Dormen,...Çocukluğumuz ve ilk gençlik yıllarımızdan Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, İzzet Günay, Şener Şen, Şevket Altuğ, Necla Nazır, Gülşen Bubikoğlu gibi çok az sanatçımız kaldı.Yaşarlarken kıymetlerini bilmek lazım gelir.Hele kie yapıldığı gibi politik baskı yapmayalım, rahat bırakalım.Bu ülkeye bir, birbir daha gelmez.Gidenlere rahmet, kalanlara uzun ömür dilerim.