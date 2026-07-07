Futbol âlemi şokta

Yeni kural şu: "Kırmızı kart, yeterince güçlü biri araya girerse, aslında o kadar da kırmızı olmayabilir...""O kadar da" ifadesinden kastım; futbolcu, kırmızı kartı gördüğü o maçtan ihraç edilir ama bir sonraki maçta oynayabilir.Malumunuz tam tersiydi. Yani kırmızı kart görenin bir sonraki maçta sahada olamayacağı, futbolun değişmeyen kurallarındandı.Konuyu biliyorsunuz:'ndan Folarin Balogun,maçında kırmızı kart gördü amamaçında oynayabilecek. (Siz bu satırları okuduğunuzda mezkûr maç çoktan bitmiş olacak.)Çünkü söz konusu kural "istisnai" bir şekilde değişti.İstisna dediğim, başta da söyledim ya; "yeterince güçlü birinin" telefonla araması.

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ABD Başkanı, FIFA Başkanı'yu arayınca bir çözüm "üretildi".Nasıl mı?FIFA, futbolun kesin kurallarının yer aldığı kalın kitabın sayfalarını didik didik ederek hiçbir teamüle, akla, izana, vicdana sığmayan bir dipnot buldu.Gerçi güce bağlı bir "çözüm" için akla, vicdana hiç lüzum yok.Futbol dışında da böyle değil mi?Güçlü olan güçsüzün petrolüne, doğal kaynaklarına çökmüyor mu; Gazze'de olduğu gibi bütün dünyanın gözleri önündeile işbirliği yapmıyor mu?Hep mazlumlar mı şok olacak? Biraz da'de soykırım devam ederken'na gömülen futbol âlemi şoka girsin.Dua etsinler de "yeterince güçlü biri" maçtan sonra maçın sonucuna, yani tabelaya müdahale etmesin.Merak etmeyin,'da bu yetenek olduktan sonra buna da bir kural uydurmakta zorluk çekmez.

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İşin ironik tarafı, UEFA'nın bu işe mesafeli durması. Sizin anlayacağınız, aynı oyunun iki patronu, aynı kuralları farklı okuyor.UEFA'nın derdi şu: "Yarın herkes aynı ayrıcalığı isterse bu düzeni nasıl yöneteceğiz?"Düzenlerini sevsinler!FIFA ve UEFA,'nı ve Rus kulüplerinisavaşı nedeniyle tüm uluslararası turnuvalardan ortak kararla men ederken,dâhil etmediler mi?O değil de bu gecemaçını yönetecek olan hakem Adham Makhadmeh'e acıyorum. Balogun yine sert mi girdi? Kırmızı gösterse VAR var: "O müdahale değil, transatlantik dostluğun ayakla ifade edilmiş hâlidir. NATO standardına da uygundur."Ya son dakika golüyle Belçika kazanacak olsa? Eyvah eyvah!