Başka yolu yok.

ABD'li ünlü sunucu Tucker Carlson, geçen salı akşamı "İsrail'in nükleer kapasitesi küresel bir tehdittir..." dedi.

"Herkese malum bir sır zaten, ne var bunda?" demeyin!

Bu gerçeğin Carlson gibi biri tarafından bu netlikte dile getirilmesi, "antisemitizm susturucusunun" eskisi kadar etkili olmadığının kanıtıdır.

Demek ki...

İsrail'in "Demir Kubbe" efsanesinin yanı sıra "Holokost endüstrisiyle" malul "antisemitizm kubbesi" de ağır yara almıştır.

Sadece bu bile Gazze soykırımıyla İsrail'in kendi kendine verdiği zararı göstermeye yeter.

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'ın tespitine gelecek olursak, evet, gerçekten de dünya çok tehlikeli bir tehdit altındadır.Bu tehdit nükleer silahların salt varlığından ziyade, bu varlığı elinde tutan Siyonist İsrail'in korkunç zihniyetidir.Malumunuz, Siyonist İsrail kendinden olmayan herkesi potansiyel güvenlik sorunu olarak kodlar."Öteki" onlar için sadece bir engelden ibarettir. Yani haritadan silinmesi gereken demografik bir pürüzden!Tehlikenin farkında mısınız:İşbu marazlı zihniyet, denetimsiz bir nükleer güce sahip!

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Yıllar yılı "Zavallı küçük İsrail kuşatma altında" algısına yatırım yaptılar.Hem canlı yayında soykırım yapıyorlar hem de o sarsılmaz mağduriyet kürsüsünü kimseye vermiyorlar!O kadar ki çocukları sığındıkları çadırlarla birlikte canlı canlı yakarken bile mağdur rolü oynamaktan vazgeçmediler.En büyük kalkanları iseBu korkunç trajediyi diplomatik bir dokunulmazlık endüstrisine çevirdiler."Geçmişte bedel ödedik, o hâlde her şeyi yapmaya hakkımız var" mantığıyla dokunulmazlığa ve yayılmacılığa limitsiz alan açıyorlar.Şu dünyanın ikiyüzlülüğüne bakar mısınız:Nükleer silah yapmanın haram olduğunu her fırsatta söyleyen'ı kuşatmak için el ele veriyorlar ama sıra'e gelince ağız birliği içinde sessizliğe gömülüyorlar.'ın uyarısı hayati önemi haiz. İsrail "başka seçeneği kalmadığına" inandığında nükleer silah kullanmakta zerre tereddüt etmez.O hâlde yanükleer silahlardan arındırılmalı ya da "Türkiye yeni İran'dır" şeklinde hedef gösterilen ülkemiz behemehâl nükleer silahlara sahip olmalıdır.Başka yolu yok.