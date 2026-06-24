Türkiye buna hazır mı?
ABD, Ocak 2026'da Venezuela'ya "operasyon" düzenlemiş, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i evinden "kaldırmıştı". Ardından da şubat ayında ABD ve İsrail, İran'a yönelik ortak saldırıya geçmişti.
Sonuç ortada!..
Olanca itibarlarını da beş paralık ettiler. Her şeyden evvel Maduro ve eşinin kaçırılışı haydutluk veya korsanlıktan başka bir şey değildi. (Ki, Türkiye gazetesinin tezviratla malul müfteri yazarcığı Cem Küçük gibi Amerikan muhibbi zihniyetlilerin dışında kimseciklerden de takdir görmedi.)
İran'da da hiçbir siyasi hedeflerine ulaşamadılar.
Hülasa eski dış müdahale yöntemlerinin "maliyetini" deneyimlemiş oldular.
Hâliyle, Kolombiya'da bambaşka bir yöntemi devreye soktular: Ne savaş uçakları kalktı ne sokaklara asker indi ne de evler basılıp liderler kaçırıldı.
Ortada tek bir fiziksel müdahale bile yoktu. Her şey sinsi bir şekilde organize edildi.
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Dikkat isterim:
Dış müdahaleye maruz kalan söz konusu devletlerin ortak özellikleri İsrail'e alabildiğine karşı, Filistin'in yanında yer almalarıydı.
Mesela, eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze soykırımı nedeniyle İsrail ile tüm ilişkileri kesmişti.
Bu durum Tel Aviv açısından sadece Kolombiya meselesi değildi. Latin Amerika'daki diğer sol hükümetlere sirayet edebilecek çok tehlikeli bir örnekti.
Kolombiya seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar yeni yönetimi tevekkeli kutlamadı.
***Seçim sistemine ait sunucuların IP bilgilerinin değiştirilmesi ve dışarıdan veri akışı sağlanması sıradan bir manipülasyon değildir.
Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun dile getirdiği gibi, böylesine sofistike bir operasyon ancak ileri teknolojiye sahip devlet destekli yapılar tarafından organize edilebilir.
Küresel siyonizmin hedefindeki ülkelerin kaderi bazen birkaç sunucuda, birkaç algoritmada, birkaç görünmez dijital hamlede belirlenebilir.
Kolombiya bize gösterdi ki, iktidarlar sadece tanklarla değil, veri merkezleri ve algoritmalar değiştirilerek de devriliyor.
Siyonist liderler gündüz gözüyle "Türkiye yeni İran'dır" dediğine göre Türkiye de hedeflerinde demektir.
Türkiye eski dış müdahale yöntemlerine 15 Temmuz'da Gladyo'yu ezerek son vermişti.
Peki yeni dış müdahale yöntemlerine karşı hazırlıklı mı?