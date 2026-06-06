Vah Özgür Bey vah

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in şu sözü siyonistlerin stratejik hedeflerinin işaret fişeği mesabesindedir:

"Sıradaki İran, Türkiye'dir!.."

ABD saldırılarına İran'ın direnmesi mahut hedefi ötelemiş olsa da siyonizmin Türkiye hedefinden vazgeçmeyeceği aşikârdır.

Katılımcılar arasında Henri Barkey ve Michael Rubin'in de bulunduğu ABD Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen oturum bunun göstergesidir.

İsrail'in Türkiye'ye karşı PKK'ya destek vermesi gerektiğini savunacak kadar Türkiye düşmanı olan Rubin'in sunumu nerden baksanız çok manidardı.

Özgür Özel ve İmamoğlu'nu arkalamakla kalmadı, gündüz gözüyle Türkiye'ye müdahale edilmesini istedi.

Lakin asıl vahim olan...

Pentagon elemanı Rubin'in söz konusu arzusunun içerde bulduğu karşılıktır.

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Bakınız, Özgür Özel'in Amerikandergisinde arzıendam eden makalesi ile Michael Rubin'in'da sahneye çıkması arasında sadece 48 saat fark var.Zaman bakımından aradaki mesafenin darlığı enteresan.Gelgelelim, söylem bakımından hiç mesafe olmaması çok daha enteresan!O kadar ki ikilinin cümlelerini yan yana koyduğunuzda, "Bu ne menem koordinasyondur?" dememek işten bile değil.Türkiye düşmanı(özellikle butlan kararı veren Türk yargısı kararı üzerinden) "Türkiye büyüyen bir sorundur. Bunu görmezden gelmek iç istikrarsızlığa yol açacaktır. Doğu Akdeniz'de asla barış olmayacaktır..." diyerek Türkiye'ye müdahale edilmesini istiyor.Özgür Özel de "Bugün yaşananlar Doğu Akdeniz'in uzun vadeli istikrarını önemseyen herkesi ilgilendirmeli. Türkiye, siyasi olarak istikrarsızlaşamayacak kadar stratejik öneme sahip bir ülke..." diyerek müstevlilerin Türkiye'ye müdahale etmesini istiyor.

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Aralarındaki fark mı?Biri her fırsatta Türk düşmanı olduğunu ortaya koyan bir siyonist...Diğeri mi?"Kahrolsun Amerika" diyen Deniz'leri,diyen Mustafa Kemal'leri dilinden düşürmeyen bir Türk.