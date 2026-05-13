Özgür Bey çok bozdu

Gün geçmiyor ki birini tehdit etmesin. Son kurbanı Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal oldu.

Burcu Hanım diyor ki: "Beni Özgür Özel tehdit etti..."

Nedenini de açıklıyor... AK Parti'ye geçme ihtimali doğunca, "5-6 ay sonra iktidar olacağım, seni affetmeyeceğim" demiş.

Bu bir iddia değil.

Zira bizzat Özgür Özel, CHP yayın organı Sözcü TV'deki bir programda matah bir şeymiş gibi itiraf etti.

Şaştık mı? Hayır.

Daha önce Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e de "Ya aklını başına alacak ya da biz onun aklını başına getireceğiz..." demişti.

Bu mafyöz üsluptan, "Hepinizi tek tek not alıyoruz, hesap vereceksiniz" dediği bürokratlar da nasibini ziyadesiyle almıştı.

Bu kadarla kalsa iyi. Dönemin İstanbul Başsavcısı'nı (günümüz Adalet Bakanı) "Senin alnını karışlayacağım, bunu bilesin... Aklını başına topla,..." diye tehdit etmişti.Hâliyle...Eski Uşak Belediye Başkanı'ın dile getirdiği utanç verici yolsuzluk üzerine kükreyipdemesini çok bekledik.Lakin nafile; "dağıtmak" yerine "dağılmayı" tercih etti. Hem de "Kamu zararı varsa öderiz" diye yolsuzluğunu itiraf edecek kadar.

Halbuki seçim başarısının ardından birçok insan onda "samimi / içten / dürüst ve mütevazı" bir profil görmüştü.'yla alakası olmayan sıkı bir entelektüel dostumuz seçimden hemen sonra, "Asıl oğlan Özgür Özel'dir. Halka onun samimiyeti geçti. Pişkinlikten bıkmış halk, temiz buldu onu. 10 ay öncesindeki tabloyu bu kadar değiştiren Özgür Özel'in genel başkanlığıdır (...) 'Sade' bir insan! tutumunu onda gördü halk. 'Halkçı' Ecevit'te de bulduğunu düşündüğü de buydu..." demişti.Ben de "Şayet öyleyse CHP makûs talihini yener" demiştim.Sonra ne olduysa artık,çok bozdu. Sürekli birilerini hizaya sokmaya çalışan, tehdit eden, mikrofonu her alışında ayrı bir sinir patlaması yaşayan bir profile dönüştü.Belki de "sadelik" vehmettiğimiz o hâlleri "enerji tasarrufu modundan" ibaretmiş.Belki dedöndü, bilemiyorum.Benim bildiğim, gördüğüm şudur: CHP'nin başına gelmiş en kötü şey olmak için adeta çırpınıyor!İnsan nihayetinde şunu merak ediyor; acaba gece yastığa kafasını koyduğunda kendine şu soruyu soruyor mu:"CHP Genel Başkanı koltuğunda oturmayı hak edecek ne yaptım... Onu bunu tehdit etmekten başka?"