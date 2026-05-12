CHP’de çürümenin şifresi

Ne kadar delil, belge, itiraf olursa olsun "İktidar operasyon çekiyor" lakırdısını devreye soktular mı bilumum "yolsuzlukların" görünmez olduğuna inanıyorlar.

Artık mızrak çuvala sığmıyor, haberleri yok.

Bir de "Muhalefete muhalefet yapılmaz..." diyerek her eleştiriyi bastırmaya çalışmaları yok mu?

İşin garibi, herhangi bir CHP'linin özeleştirisine bile aynı refleksle saldırıyorlar.

Hatta "aynı" demek eksik kalır; doz daha da sertleşiyor. En hafifi de "Saray'ın adamı" iftirası oluyor...

İktidar olma hevesi uğruna eleştiriye sıfır tolerans gösteriyorlar.

Anlaşılan o ki yeni CHP yönetimi, gündüz gözüyle evinizin salonundan halınızı çalsa bile gıkınız çıkmayacak.

Şayet itiraz edecekseniz, "Muhalefete muhalefet yapılmaz" şeklindeki "psikolojik susturucuya" maruz kalmayı göze alacaksınız, başka yolu yok.

***

Matine-suare "değişim" diyerek CHP'ye heyula gibi çöktüler. "Değişimlerinin" ilk kurbanları da(yani eleştiriye tahammül) veoldu.Buyurun size manidar bir örnek: Eski CHP Genel Başkanı, kendisine "kılıç artığı" diye hakaret edenyazarına bile hoşgörü gösterdi.ise kendisini eleştiren eski CHP İzmir Milletvekili'ı X hesabından engelledi.Bugün herhangi bir CHP'li çıkıp "Yolsuzluklar partimizi de bizi de çürütüyor, bu gidişatı değiştirelim..." diyecek olsa, o saat itibar suikastına maruz kalır.Dürüstlük derseniz, yolsuzluk paralarının sahte olup olmadığını kontrol ederken gösterdikleri o titiz profesyonelliğe indirgenmiş durumda.Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanıin oğlu'in itirafları, amorf hâle gelmeyen hangi CHP'linin içini yakmaz?Şu nedir Allah aşkınıza:'nın (Özgür Özel'in talimatıyla) istediği 30 milyon TL yetmemiş, kur farkı bahanesiyle "Şunu 1 milyon euroya tamamla" denmiş.

***

CHP Genel Başkanıtüm bu lağım patlaması karşısında zerre miskal mahcubiyet duymuyor.Belki de mahcup olabilme yeteneğini "değişimle" birlikte kaybetti, bilemiyorum.Benim bildiğim şudur: Eski Uşak Belediye Başkanı, Özel'in makam aracına yapılan 170 bin euroluk lüks dönüşümün belediye bütçesinden karşılandığını söyleyince, Özgür Özel çıkıp "Gerekirse zararı karşılarız" diyebildi.Evi soyulan birine hırsızın "Çok üzüldüyseniz eşyaları belki taksitle öderim" demesi izandan nasibini ne kadar almışsa,'in bu çıkışı da o kadar almıştır.Hayır yani, CHP'li dostlarıma ve akrabalarıma da yazık:"Değişim" diyerek işbaşı yapan malum ekip yüzünden, birbirlerinin yüzüne bile bakacak hâlleri kalmadı.