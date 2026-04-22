Dünyanın en güzel Trump’ı

ABD Genelkurmay Başkanı, Trump'ın nükleer çantasını sanki yaramaz bir çocuğun elinden iPad'ini alır gibi çekip almış.

"Bak Donald" demiş, "bu düğme var ya seni Mars'a götürmez, hepimizi tarihe gömer..."

Sosyal medyada dolaşıma giren iddia böyle.

Sizin anlayacağınız, Trump'a nükleer kodlara erişim şifresi verilmemiş.

Şayet ABD Başkanı'nın yeteneklerini göz önüne almışlarsa kuvvetle muhtemel Beyaz Saray'ın Wi-Fi şifresini de değiştirmişlerdir.

Mezkûr iddianın gerçekliğini boş verin, şüyuu bile güzel değil mi?

Lakin, "kısıtlama" nükleer kodlarla sınırlı kalmamalı.

Trump'ın coğrafya bilgisine ve dünya haritasına erişimi de acilen engellenmeli!

Neden mi?

Nerede bir petrol yatağı, nerede bir lityum madeni görse, gözlerinde çizgi film karakterleri gibi dolar işaretleri çakıyor da ondan.

Uzun lafın kısası...

"Bakın, şu ülkede harika bir demokrasi eksikliği var, altına da biraz doğalgaz/ petrol kaçmış, gidip orayı bir 'checkout' yapalım..." demesin diye, haritalar elinden alınmalı.

***

İmdi, "Trump'ın nükleer silahlara erişimi engellenemez ki, İsrail'in rejim şefi soykırımcışifreleri anında ona iletir..." diyen okur makulesinin muhayyilemize soğan doğramasına lafımız olmaz.Zira, MOSSAD ajanlarının ABD'nin kılcal damarlarına kadar sızdığı herkesin malumu.olayını bilirsiniz. Amerikalı deniz istihbarat subayı analisti olarak casusluk yaptığı saptanmış, müebbet yemiş, ABD-İsrail arasında diplomatik gerginliğe neden olmuş, siyonist lobi devreye girince en sonunda serbest bırakılmış ve İsrail'e yerleşmişti.Bu arada aklıma gelmişken, şuracığa minik bir parantez açalım:ABD'de 187 MOSSAD ajanı saptandığını, oysa ABD sırlarını İsrail'le zaten paylaştığını, paylaşmadığı yüzde 1'lik sırrı da MOSSAD'ın çaldığını kim söylemişti? CIA eski çalışanımu?Parantezi kapattım.Trump'ın'a çökme muhabbetini,ve'a yaptıklarını biliyorsunuz. (Allah vere de dünyadaki bor madenlerinin yüzde 75'inin Türkiye'de olduğunu öğrenmesin.)Şimdi bana "Dünya barışı için en etkili yöntem nedir?" diye sorsanız, hiç düşünmeden şuncağızı söylerim: Google Maps'e ya kilit vurmak ya da Trump'ın uzanamayacağı yerde tutmak.Lafın düzünü edelim: İnsanlık içinbir Trump, dünyanın en güzel Trump'ıdır.Her şeye erişimi engellenmeli derken, "Başkanlık Makamı" hariç tabii.Hariç; çünkü onu başkan seçip dünyanın başına bela eden Amerikalılara, böylesi bir "lider" müstahak!