Komünist Papa

ABD Başkanı Trump'ın Papa ile girdiği polemik nereye varır bilinmez ama şimdilik heyecanlı gidiyor.

Papa, Gazze soykırımına üzüldüğünü ifade etmişti.

Anlaşılan o ki ABD Başkanı, savaşa ve kan dökmeye karşı çıkmayı zayıflık telakki ediyor.

Yoksa Papa 14. Leo'yu "suça karşı zayıf" olmakla suçlamazdı.

Bununla da kalmamış, "Radikal sola yaranmayı bırakmalı" şeklinde ayar vermeye çalışmış.

Sanki Beyaz Saray'dan değil de Olimpos'tan sesleniyor.

Tevekkeli, kendisini İsa'ya benzeten paylaşımda bulunmamış. Hem de şifa dağıtma görseli eşliğinde...

E tabii İran'da 168 ilkokul kız çocuğunu füzeyle paramparça ettiğinin görselini paylaşacak değildi ya!

Belki de İsa figürüyle Papa'ya, "Ben sizin tanrınızım, aklını başına al" demek istemiştir.

Neden olmasın? Onda bu cevher ziyadesiyle var.

Papa'nın cevabı mı?"Trump yönetiminden korkum yok. İncil'in mesajını dile getirmekten çekinmem" demekle yetindi.Zaten bir adım daha ileri gitseymiş, mesela, "Netanyahu'ya yaranmayı bırakmalı" deseymiş, "gizli Hamasçı" ilan edilmesi muhtemeldi.Komünist yaftası yemesi zaten işten bile değildi.Sonuç itibarıyla önceki Papa Francis hakkındafetvası veren bir başkandan söz ediyoruz.

Peki,nasıl bir Hıristiyan'mış?Kendi tanımına göre Protestan'mış. New York'ta Presbiteryen bir ailede büyümüş, lakin zamanla "mezhepler üstü" oluvermiş.Bu bile tek başına rüzgârın nereden estiğini iyi fark ettiğinin göstergesidir.Bir mezhebe ait olmaktan ziyade, kalabalık bir kitle tarafından "sahiplenilmeyi" daha efektif buluyor.Paraya ve gösterişe olan tutkusu, "Tanrı sevdiği kuluna bu dünyada zenginlik verir" diyen "Refah Teolojisi" mensuplarını çok sevmesinin biricik nedeni.Hâliyle kimin sözünden çıkmaması gerektiğini de gayet iyi biliyor.gözüne bakması tesadüf değil.Trump her ne kadar "İran'da vurulacak yer kalmadı" dese de'un Wall Street Journal gibi yayın organları "İran'ın nükleer potansiyeli hâlâ ayakta..." dediğine göre, yeryüzünde kan dökmeye devam edecek.Evanjelik muhafazakârlar, Trump'ı Amerika'yı koruması için tanrı göndermiş diyorlar.Peki Trump'ın koruyacağı Amerika'dan tüm dünyayı kim koruyacak?