CHP Genel Başkanı olarak girdiği ilk seçimde (Mart 2024) aldığı sonuçlardan dolayı sıkı CHP'li bir yakınım, Özgür Özel'i öve öve bitirememiş, "Ecevit'ten sonra ilk kez bir lider bulduk" demişti.

Çok sevinçliydi, keyfini kaçıracak bir şey söylemedim. "Hayırlı olsun" dedim sadece, "madem buldunuz sıkı tutun bırakmayın..."

O günden sonra ilk kez geçen cumartesi yolumuz kesişti.

Laf lafı açtı, en sonunda "Özgür Bey'i bırakmıyorsunuz değil mi?" diye takıldım.

Hay takılmaz olaydım.

"İmamoğlu yüzünden kendini de bitirdi, bizi de bitirdi..." diye öyle kahır dolu bir sesle feryat etti ki, olursa o kadar olur. Sanki gırtlağına kadar dolmuş da bir soru vesilesiyle boşalacak anı beklemiş gibi.

Ne yalan söyleyeyim, ilkin inanmakta zorluk çektim, hatta şaka mı yapıyor diye de işkillendim.

"Ecevit'in hizasına koymuştun onu, ne oldu?" dedim.

Durdu, yüzüme baktı baktı ve "Ecevit çok dürüsttü" dedi, başka da bir şey demedi.

***

Özgür Özel'insadece kendisini tutanlara ve kendisinedeğil, bizzat İmamoğlu'na da zarar vermeyebaşladı."İmamoğlu sevdası" dedim ama sevda mı, dalga mı o da belli değil.Onca delil, belge, doküman ve onca itirafa rağmen "Sütte leke var, İmamoğlu'nda yok" demek nedir Allah aşkınıza Özgür Bey?!Madem öyle, şuracığa İmamoğlu güzellemeleri yazayım, tepe tepe kullan, telif istemem.Önce sütlü olmayanlardan başlayalım:"İmamoğlu o kadar dosdoğru ve o kadar pürüzsüz ki, sinek konsa kayıp düşer beyin kanaması geçirir.""Eleştiri herkese gider ama İmamoğlu'na uğrayınca yönünü şaşırır.""Silivri'de aynaya gerek yok; İmamoğlu'nun alnı o kadar açık ve parlaktır ki, mahkûmlar karşısına geçip saçını tarar.""Dünyanın en pürüzsüz yüzeyini arayan bilim insanları boşuna laboratuvarlarda uğraşmasınlar, gelsinler İmamoğlu'nun siciline baksınlar.""Balığın ağaca tırmanması ne kadar imkânsızsa, İmamoğlu'nun yalan söylemesi de o kadar imkânsızdır..."

***

Bunlar da sütlüler:"Süt bozulunca yoğurt olur, İmamoğlu bozulmaya kalksa muhtemelen evrenin reset tuşuna basmak gerekir.""Süt tutar, İmamoğlu tutmaz..."Pardon, "Süt bozulur, İmamoğlu bozulmaz.""Ak sütte bile toz bulunur, İmamoğlu'nun özünde zerre toz bulunmaz.""Sütte leke arayan bulur ama İmamoğlu'nda arayan yorulur."