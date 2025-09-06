06 Eylül 2025, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Ah bir CHP’li olsam
SALİH TUNA
Ah bir CHP’li olsam

Ah bir CHP’li olsam

06.09.2025, Cumartesi
Geçen gün NTV'den Osman Terkan'ın sosyal medyanın cinayet tarifeleri ve kundaklama kampanyalarının vitrini haline geldiğine dair haberine muttali olunca uykularım kaçtı.
Nerden baksanız korkunçtu!
O kadar ki iş yeri kundaklama 10 bin, mekân kurşunlama 40 bin, cinayet 200- 300 bin liraya bağlanıyormuş. (Tarifeler pazarlığa tabiymiş. Yani daha ucuza adam öldürtmek de mümkünmüş.)
En korkuncu da bu kirli işte 15-17 yaşlarındaki gençler kullanılıyormuş. Zira lüks yaşam hayali üzerinden gençleri avlamak kolay olduğu kadar da çok efektif.
Düşündüm taşındım bu musibete bir çözüm bulamadım.
Ne oldu nasıl oldu bilmiyorum ama birdenbire kendimi "Keşke CHP'li olsaydım" derken yakaladım.
Şayet CHP'li olsaydım, "Atatürk zamanında böyle suçlar, suç tarifeleri yoktu; Akepe ülkeyi ne hale getirdi!.." der bi güzel muhalefetimi yapardım, sonra da kafayı vurur yatardım.
Sosyal medyanın melanetleri üzerinde düşünüp de uykularım kaçmazdı.

***

Algoritmanın hiç vicdanı yok; kedi besleyen ile silah sıkan arasında ayrım gözetmiyor.
Varsa yoksa etkileşim. Sosyal medyanın başka kutsalı yok. Lakin sosyal medya platformlarına soracak olursanız "Biz göstermesek de suç vardı..." derler.
Halbuki, pahalı arabalar, marka kıyafetler, kolay para, eğlence dolu hayat içerikleriyle çocukların hayal dünyasını şekillendiren bizzat kendileri.
Haliyle esas suç örgütü sosyal medyanın ta kendisi demek mümkün.
O değil de vaktiyle suçun da kendine göre bir raconu vardı. Artık racon yok, algoritma var. İnsan hayatı "paket" halinde satılıyor. Kurşunlama, "standart hizmet"; adam öldürme, "premium". Çeteler derseniz start-up gibi çalışıyor; sosyal medya da onların reklam ajansı.
Suç artık silah sesiyle değil, bildirim sesiyle giriyor hayatımıza.
Çocuğun cebindeki telefon, tetikçi menüsü taşıyor. "Bip" diye düşen mesajın içinde, belki bir hayat için "the end" yazıyor.

***

Sosyal medyanın bir yanıyla suçun altyapısına dönüştüğünü, WhatsApp'ın şifreli grupları, Instagram'ın renkli filtreleri, Discord'un kapalı odaları "suçun lojistik merkezleri" fonksiyonu icra ettiğini savlayarak ("platform" adı altında suç pazarı işletildiğini dile getirerek) sadece polisiye tedbirlerle değil söz konusu şirketlerin suç zincirindeki payından hareketle denetimi sıkılaştırmayı önerirseniz algoritmadan evvel CHP harekete geçecektir.
Hiç kuşkunuz olmasın şappadak "Sosyal medyama dokunma" yaygarası yapacaklardır.
Demem o ki dijital feodallerden kaynaklanan hiçbir soruna kafa yormayacakları gibi bedavadan muhalifliklik yapmayı marifet sanacaklardır.
Bu tarz muhalifliğin memlekete hiç faydası yok ama CHP'li olmak bir ihtiyaç, müthiş kafa açıyor.
Lüküs Hayat operetinden mülhem söyleyecek olursam:
"CHP'li olmak, CHP'li olmak,
Akepe'ye çatmak oh ne rahat,
İcraat israf, marifet çalmak,
Yoktur eşin CHP'li olmak..."
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Eşek arıları 04.09.2025 Perşembe
Hâlâ orda mısınız? 03.09.2025 Çarşamba
Çok zeki ama ahlaksız 02.09.2025 Salı
Sadece iki seçenek var 20.08.2025 Çarşamba
Lan köpek özgürsün 19.08.2025 Salı
CHP Genel Merkezi’nde facia 16.08.2025 Cumartesi
Bu ‘hilali’ ne yapacağız Yusuf’um 14.08.2025 Perşembe
Ne gülüyorsun, anlattığım senin hikâyen 13.08.2025 Çarşamba
Çakal ittifakı 12.08.2025 Salı
Oh be başörtüsünü çıkardı 09.08.2025 Cumartesi
Daha Fazla Gör