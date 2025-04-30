Bir boy farkla öne geçti

FETÖ'nün 17-25 Aralık'taki kumpas tapelerini Meclis kürsüsünden okuyan CHP'nin yandaşları şimdi kalkmışlar, bant çekilmiş güvenlik kameralarını ve jammer'ları gündeme getiren medyada laga luga ediyor.

Doğrusunu isterseniz "tevilleri" de çok eğlenceli.

Gerçi "tevili" de amiyane ifadeyle "kıvırmayı" da aşıyor yorumları, nasıl desem, acayip bir şey.

En eğlencelisi de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in şu sözü: "Mevcut Cumhurbaşkanı ne için kamera kapattırıyorsa, gelecek cumhurbaşkanı da onun için kapattırıyor..."

Gündüz gözüyle gerçekten de bunu söyledi. (Ya sosyolojisinin düzeyine uygun algı yapmak istiyor ya da bizzat kendisinin düzeyi bu. Bilemiyorum hangisi, neyse sağlık olsun.)

Yılmaz Özdil de maalesef Özgül Özel'den hiç aşağı kalmıyor.

Mealen diyor ki: "Akepeliler gündemi saptırmak için güvenlik kameralarının bantlanmasını ve jammerları gündeme getirdiler. İmamoğlu akplilerin dinlemesinden (yani teknik takipten) korktuğu için jammer kullanıyor... Dinlenmeye engel olmak isteselerdi kalem kadar jammerlar var, neden iki bavul dolusu eşek kadar jammerları otele götürsünler. Zaten o jammerları çalıştırmış olsalardı tüm otelin iletişimi iptal olurdu..."

Evet, aynı konuşmasında bunları dillendirdi.

Sevgili dostum Yılmaz Özdil'in İmamoğlu'nu savunmak belasına kendini bu hâllere düşürmesine üzülmedim desem yalan olur. Kusura bakmasın ama "Guguk kuşu" tesmiye ettiği Özgür Özel tevil işinde ondan daha yetenekli. O kadar ki jammer'ların AKP döneminden kaldığını söyledi.

Anlaşılan o ki, İmamoğlu'nu savunma yarışı kıran kırana geçecek. İşin hiç şakası yok; Gül ve DVD muhibbi eski AKP'liler de bu yarışta oldukça iddialı. Süleymancılar da dua talimatlarıyla yarışı önde bitirmek istiyorlar.

Şöyle ki:

Start verildi, kapaklar açıldı. En önde iç kulvardan fırlayan 2 numaralı Fatih Altaylı oldu, hemen dışında 5 numaralı Saygı Öztürk yer tuttu. Onun bir boy gerisinde 3 numaralı Yılmaz Özdil bariyer dibinden geliyor. Türkiye'nin güvenilir insanı 1 numaralı Uğur Dündar da koptu geliyor. Dış kulvardan Merdan Yanardağ öne fırladı.

Arka grupta 7 numaralı Mehmet Ocaktan tempo yapmış geliyor. Bir boy farkla onu Karaalioğlu izliyor, İbrahim Kahveci okeye dönüyor, pardon iç kulvardan geliyor. Dönemece doğru yaklaşırken 4 numaralı Manisa Tarzanı atağa kalktı. Ancak bir dakika, sevgili izleyiciler Manisa Tarzanı için hakemler diskalifiye bayrağını kaldırdılar. Koşuyu tamamlayamayacak. FETÖ'cüler, Erbakancılar, PKK muhipleri derken hakemler de onu sevmiyorlar.

Düzlüğe çıkıldı! Nefesler tutuldu.

Şu anda baş farkı mücadelesi izliyoruz. 5 numaralı Özgür Özel fotoya hâkim olarak öne geçti. İç kulvardan Merdan Yanardağ, dışardan Orhan Bursalı ve Emre Kongar onu zorluyor. Kim kazanacak, son metreler. Bir adım, yarım adım, nefes nefese bir mücadele. Hangi burun önde, hangi baş geride? Kazananı, saniyeler değil saliseler belirleyecek... Foto finişe kaldı. Kazanan belli değil...

(Sizce kim kazanır peki?)

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