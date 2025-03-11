Bunlar yıllar yılı "polarizasyondan" çok rahatsız olduklarını dile getiriyorlardı. Dahası, "AKP geriyor, kutuplaştırıyor!" diyor da başka bir şey demiyorlardı.Bunların kavlince...başbakanlığı döneminden itibarendiktatördü.de meşrudeğildi zaten. Seçimden açık arabirinci parti çıkması hiçbir şeyideğiştirmezdi. Ona bakılacak olursa,de seçimle işbaşına gelmişti.AK Parti "başörtüsüne özgürlük" istediğinden dolayı "Laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği" ithamıyla kapatılma davasına maruz kalmıştı.ve AK Parti başörtüsüne özgürlükten yana ellerini kaldırınca damanşetini atmışlardı. CHP de durumdan vazife çıkarmış, başörtüsü yasağının devam etmesi için'ne başvurmuştu.Hülasa, Erdoğan bunlara, bunların oligarşisine boyun eğmeyince "diktatör "oluvermişti.Başbakanlığından önce mi?Unutmuş olamazsınız,demişlerdi ya hani.

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Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı döneminde de matine-suare (serlevhamızdaki gibi yine Ege şivesinden devam edecek olursak) "Akepe itiyo milleti birbirine, ayırıp duruyor insanları..." deyip durdular.Bununla da kalmayıp, AK Parti'ye inat kalp işareti furyası başlattılar. O kadar ki, memleketin dört bir yanını (gâvurcasını söyleyecek olursak) "hand heart" kaplamıştı.İmdi, bir köşe yazarının asla tasvip edilemeyecek bir yazısı üzerinden tüm kalpleri yok oldu, asıllarına rücu ettiler.Mesela,adlı bir milletvekili var içlerinde. En son bıraktığımda Tanrı Dağları'na uluyordu, hangi ara CHP'li oldu bilmiyorum. Gündüz gözüyle "Birileri o kadar köpekleşti ki aynaya bakarak köpek gibi havlıyorlar..." diyebiliyor. Hızını alamıyor, söz konusu köşe yazısı için "Biz seni bile savunuruz, hayvan hakları için..." diye hakaret ediyor.Kesmiyor, hançeresini yırtarcasına, "Erdoğan'a sesleniyorum; itlerini durdur..." diyor.Tevekkeli dememişler, "Üslubu beyan ayniyle insan."Bir de "Aleviler, biz korkuyu Kerbela'da bıraktık..." deyişi var ki kalakaldım.O kadar ki, şayet Alevi olsaydım, "Ulan Cemal de Alevi oldu, ben ne yapacağım..." diye kara kara düşünürdüm.

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da kalp işaretleri yapmıyor artık; bağırıp çağıyor. Lakin, anlaşılır bir şey; sorunları var. Hiçbir sorunu olmasa kapı gibivar.CHP Grup Başkanvekili'a ne oluyor?Bir Grup Başkanvekili, bir köşe yazarına, "Senin o dilini kesmezsem, sana güneş yüzü gösterirsem Allah benim belamı versin..." der mi?Bu ne menem ayarsızlıktır?Eski Grup Başkanvekilleri'tan daha beterini bulmazlardiyordum.Yanılmışım ki ne kadar!