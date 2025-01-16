Aşırı acıklı yazı

Genellikle sağ iktidarlar, özellikle de Turgut Özal'ın ANAP iktidarları hakkında yurdum insanının kanaati şuncağızdan ibaretti:

"Çalıyorlar ama çalışıyorlar."

Mefhumu muhalifinden gidilecek olursa, demek ki "Eski CHP" çalışmıyor, yan gelip yatıyordu.

Yurdum insanı (çalmış olsa da) çalışanı, hiç çalışmayana tercih ediyor, hâliyle eski CHP her seçimde nal topluyordu.

Çalıp çırpmaktan veya yolsuzluktan sözde şekvacı yurdum muhalifinin gerçek derdi şuydu:

"Ben neden çalamıyorum!.."

Herkese malum sır mesabesinde bu gerçeği dillendirmek inanın bana çok acıklı geliyor, kalbimi sıkıştırıyor ama durum o denli böyledir ki, Cem Uzan sırf Motorola'yı dolandırdığı için "kahraman" ilan edilmişti.

Yurdum insanı zamanla "çalmayı" veya "yolsuzluğu" ambalajlayıp "Hırsız" yerine "İşi biliyor" demeye başladı.

Yeni CHP de "işi öğrendi" hem de hiç çalışmadan!

Mesela, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, "Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği" belirlendi ve Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine İBB'den 4 milyar 728 milyonluk 9 ihale verildiği belgelendi.

İşin garip tarafı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerden yüzlerce milyon lira değerinde birçok ihale alan Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine İETT'den de 2.3 milyar değerinde otobüs bakım onarım ihalesi verildi.

Şu yolda kalan otobüsler vardı ya hani...

Otobüsler yolda kalıyorlar ama "rüşvet çöp kamyonları" vızır vızır işliyor. Sizin anlayacağınız, "işi biliyorlar".

Zira, rüşvet soruşturmasında, paraların Beşiktaş Belediyesi'ne ait çöp arabalarıyla taşındığı iddia edildi.

Mahut çıkar amaçlı suç örgütü iddiası kapsamında gözaltına alınan 47 şüphelinin arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunması CHP'yi felaket rahatsız etti.

Çünkü söz konusu şahıs hakkında imar kaçakçılığından "ırz düşmanı" iddialarına kadar CHP uyarılmış ama dinleyen çıkmamıştı.

CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Adayı Linda Gözde Karasu, "Evli bir kadına göz diken herkesin karısına göz diker. Böyle insanları toplumdan dışlayacaksınız. O yüzden hiç kimse Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a destek vermesin. Her şeyden önce evliyken ya da bekârken evli bir kadının namusuna göz dikiyorsan bu ırz düşmanlığıdır..."

Günahları veballeri boyunlarına...

İBB Başkanı Ekrem Bey de çıkar amaçlı suç örgütü liderliği iddiasıyla soruşturulan Aziz İhsan Aktaş'ın İBB'ye bağlı iştiraklerden ihaleye fesat karıştırarak iş almasının sorumluluğunun sadece iştirakler daire başkanlarını ilgilendirdiğini sanıyor galiba. Yoksa "Buradan yola çıkarak bana bir operasyon düşünüyorsanız sizi uyarıyorum, sonuçları ağır olur..." demezdi.

İSPARK, İSKİ faturaları ve toplu taşıma ücretlerine zam yapmayı biliyor, ihalelerin İBB Başkanı'ndan habersiz olamayacağını da bir zahmet öğrensin.

Hazır öğrenmeye başlamışken de yargıya intikal eden konularda racon kesilemeyeceğini aklına soksun.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın