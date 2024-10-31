partisinin dünkü grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Kudüs'ün işgalcileriyle, bebek katilleriyle, soykırımcılarla, emperyalistlerle yan yana yürüyenler, bundan gocunmayanlar, utanmayanlar, Kudüs fatihi Selahaddin Eyyubi'nin torunları olamazlar..." dedi.Bu sözlerini, Avrupa'dabirkaç gün evvel yaptığı gösteridebayraklarının arzı endametmesi üzerine dile getirdi.Dedi ki: "Hangi Kürt kardeşim bu alçakça işbirliğini görmezden gelebilir?.."Ayrıca, bölücü terör örgütünün Türkiye tarafından muhatap alınmayı başararak iplerini elinde tutan efendilerine ne kadar kullanışlı olduklarını kanıtlamanın peşinde olduğunu belirttiği mezkûr konuşmasında gayet net bir şekilde "Bizim Kandil'e çağrımız yok" dedi, "Muhatabımız Kürt kardeşlerimizdir."Sevgili dostum'nun fakire söylediği gibi gerçekten de "manifesto" niteliğinde bir konuşmaydı.

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Öteden beri bölgedeki mezhep ve etnisite asabiyetini kendi çıkarları için kullanmanın hesabı içinde olan, Kürtleri hedefleri doğrultusunda kullanmanın son aşamasına ulaştı. ABD'nin binlerce TIR silahla'nin kuzeyinde kurmaya çalıştığı ikinci İsrail'i donatması bunun göstergesidir.İsrail, hamisi ABD ile birlikte önündeki tüm engelleri bir bir ortadan kaldırıyor.Ortadan kaldırmaya çalıştıkları sadecedeğildir. Halkların kardeşliğini tarumar etmek de biricik hedeflerindendir. Mesela, onca provokasyona rağmenengel olan mana iklimini iğdiş etmek için tüm aparatları matine-suare görevdedir.İsrail'in en nefret ettiği dayanışma da'daki Şii Hizbullah'ın Gazze'deki Sünni Hamas'ın ölümüne yardımına koşmasıdır. Bu tarz bir dayanışmanın bölgeye yayılması İsrail için beka sorunudur. Soykırımcı İsrail'in istediği Şii ve Sünnilerin birbirlerini tekfir ederek katletmesidir.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsi geçen konuşmasında,'i kazanan kurucu iradenin Kürt-Türk kardeşliğinden neşet ettiğini dile getirdi.de siyonizmin işbu planını görüp Malazgirt'i kazanan iradeyi devreye sokmak için tarihi çağrı yapmıştı.Vaziyet son derece kritiktir: Siyonistlerin Ortadoğu'yu yeniden dizayn etmeye çalıştığı bu süreçte "ya olacağız ya öleceğiz", başka yolu yok. "Olmak" her şeyden evvel, etnisite ve mezhep asabiyetine karşı agâh olmayı gerektirir.Müstesna Kürt aydınlarından"Bölgemizi paramparça ederekYugoslavya'dan beter hâle getirmeye çalışan'in Kürtlere biçtiği rol, siyonizmaskeri olarak Araplarla, Türklerle ve İran'lasavaşmaktır" dedi.Değerli dostumun dünkü telefon konuşmamızda konuya ilişkin dile getirdiği sözlerini,'in emeğine saygı göstererek Türkiye gazetesinden aynen iktibas edeyim: "Kendi habis planını gizleyen İsrail, 'Irak'ta size o devletçiği biz verdik, Suriye'de son aşamaya getirdik. Sıra Türkiye ve İran'ı parçalamanızda' diyerek Kürtleri kullanmak istiyor (...) Büyük Kürdistan falan bu yolda kullanılan aldatma aparatları..."Şehid Metin Yüksel'in kardeşi Müfid Yüksel'in söz konusu ettiği "Büyük Kürdistan" ne kadar aldatma aparatıysa, bizim'ın "Sünni omurga elden gidiyor" kaygısı da aynı şekilde aldatma aparatıdır.Bir farkla ki, bilge insan Yusuf Kaplan kimseyi aldatmıyor. Tam aksine, referans gösterdiğive"yüzünden" kendini aldatıyor.Yusuf Kaplan üstadımızın "emperyalist Batı'nın işbirlikçisi" olduğunu iddia ettiği İran İslam Devrimi'ni"Batıya karşı direniş sembolü" olarak görüyordu, onu ne yapacağız!