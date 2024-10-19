Sözde Sünni kimi Arap müftüler ile bizdeki seküler müftüler,'ın şehit edilmesine sevindiler. Aynı eşhas'ın şehit edilmesine de sevinmişlerdi.Hatta (adı lazım değil) Suudi Arabistanlı bir müftü, "Biz bugün Sinvar öldüğü için çok mutluyuz..." diyebildi.Malumunuz, Yahya Sinvar Sünni'ydi, Hasan Nasrallah da Şii.Demek ki, söz konusu bilumum müftülermezhep ayrımı gözetmeksizin karşılar. Tıpkıgibi; o da hiçbir ayrım yapmadan Lübnan'da Şiileri, Filistin'de Sünnileri katlediyor.Mezkûr "Sünni müftülerin" de "seküler müftülerin" de Şah dönemi İran'ındaki Şiilerle hiçbir sorunları yoktu.ABD-İsrail ekseniyle uyumlu olunca mezhep farklılığının da önemi yok. Hem de "İster Şii ol ister Sünni, sağ yap gel" kıvamında.O hâlde sevinebilirler:'un Irak'a demokrasi getirdiği gibi Netanyahu da İran'a demokrasi getireceğini vaat etti. İşbu vaadin heyecanıyladenda arzı endam eyledi.

***

Şükür ki şükür, ülkemizdeki Sünni âlimlerimiz, allamelerimiz o Suudi müftü gibi Yahya Sinvar'ın şehadetinin ardından sevinmediler. En azından ben sevinenine şahit olmadım.Ne de olsa "Osmanlı torunları", böylesine utanç verici sevinci içlerine sindiremezler herhâlde.Mesela,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda'a aslanlar gibi sahip çıkıp, "Hz. Hamza'nın şehadeti mesabesinde" değerlendirdi. (Büyük Doğu teknesinden neşet eden fikir öfkesinden nasiplendiği belli.)'ın bu yazıyı yazdığım sırada herhangi bir tepkisine rastlamadım ama Şenocak Hoca'yla aynı minvalde olacağı kuvvetle muhtemel.Benim canım hocamhiçbir paylaşımda bulunmadı.de öyle. Belki de'nin şehadeti ardından Hamas'ınliderliğine seçilenhakkındaçok talihsiz bir açıklama yaptıkları için yüzleritutmamış olabilir. Öyle ya, Hamas'ın lideriseçilmesi nedeniyle endişelendikleri komutan,ırkçı Siyonist İsrail'le savaşırken şehit oldu...Yahya Sinvar sonuna kadar öyle kahramanca savaştı ki şehadeti, direnişin ölümsüzlüğünün fotoğrafı oldu.

***

Son zamanlarda "İranofobik" faaliyetler gemi azıya almış vaziyette. Geçen gün baktım Mısırlı o eleman, "Mustafa Sandal, İran'ın Türkiye'yi içerden işgal etme planını uyguluyor..." dedi, iyi mi?Yahya Sinvar'a karşı çıkmalarının nedeni de İran İslam Cumhuriyeti'nin Hamas'a yaptığı yardımı dile getirmesindendi. Oysa aynı şeyleri şehit İsmail Haniye de defalarca dile getirmişti.Bakınız, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e devletin Sünni karakteristik yapısını az çok biliyorum. Fakat,teopolitiği artık çalışmaz. Beyhude vizyona sokulmaya çalışılmasın. Anakronizm felaket getirir.Hep söylüyorum: Ehl-i Sünnet inşa edicidir, Vehhabilik gibi yıkıcı değil.Sosyolojiyi gırtlağına kadar İranofobik hâle getirerek tahkim etmeye çalışırken hiç ummadığınız anda emperyalistler öyle kısa devre yaptırır ki elinizde patlar.Elinizde, yani İslam coğrafyasında.O zaman da Anadolu coğrafyası dâhil tüm bölge İsrail için "dikensiz gül bahçesine" dönüşür.Aman dikkat!..