FETÖ olarak deşifre edilmeden önceki dönemde Fetullahçıların en ayırt edici özelliği, İran İslam Devrimi'ne ölümüne karşı çıkmaktı.Hele ki,'nin hanedanlığınıyıkan'ninadı geçti mi cin görmüş gibi kaçarlardı.Şayet'da başarsalardı Türkiye'yi İran'la savaşa sokacakları muhakkaktı.Abilerinin komünizme karşı her daim "ehveni şer" olarak görüp bağlandıkları(bir televizyon programında terennüm ettikleri gibi) "anavatanları" mesabesindeydi.de "Güneyde sevdikleri ülke".Fetullah'ın içinden geldiği "muhafazakârlar" da 68'lerde pek farklı değillerdi.Bundan sebep, ABD'nin donanma gücünün parçası olan'yu dönemin solcu gençleri "6. Filo Defol" / "Yankee Go Home" / "Tam Bağımsız Türkiye" /sloganlarıyla protesto ederken, Fetullah'ın da rahminde yetişen Komünizmle Mücadele Dernekleri, "Komünistler Moskova'ya" sloganları eşliğinde 6. Filo'ya selam çakıyor,savunuyorlardı.Nereden baksanız utanç, nereden baksanız zillet, nereden baksanız kara bir lekeydi.Fetullahçılar tasfiye edildi fakat "ruh ikizleri" lök gibi içeride kaldı.İran'ın Tel Aviv'e attığı füzelere sevinen Gazzelilerin sevinçlerinin paylaşılmasına bile tahammülleri yok. Sonra da kalkıp "Tel Aviv maalesef füze saldırısı altında" dediği için Sözcü'nün'ını siyonist olmakla suçluyorlar!

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Nüfuz casuslarına, FETÖ'cülere, İsrail ajanlarına lafım yok. Nihayetinde görevlerini yapıyorlar. Lakin, içlerinde mebzul miktar samimi kardeşlerimiz de var.İsrail'inemellerinin bizim topraklarımızı da kapsadığından söz ediyorsunuz, ne alakası varsadiyorlar.'ndandaha uzun süreliantlaşma yaptığımızbir ülke var mı? Kaldı ki ülkeler arasındagüven değil "karşılıklı çıkar" ilişkisi çalışır."İran Şii'dir" diyorlar. Sünni diyen mi var? "İran Pers'tir" diyorlar. Arap'tır diyen mi var. "İran kurnazdır; Acem oyunu oynuyor" diyorlar. İran salaktır diyen mi var?İran "mezhepçilik" yapıyor diyorlar.Şiileri tekfir etmeyen kaç tane hocamız var?

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Tarih yapan bir milletin mensubu olmak, inşa edici akılla hareket ederek tüm bölge coğrafyasının sorumluluğunu taşımayı icbar eder.Daha dün,'nin en zor koşullarında bile emperyalizme karşı direnişi İran'da örgütlemeye çalışan Osmanlı'nın torunlarına "İran kompleksi" yakışmaz. İran'ın o vakitler doğru dürüst ordusu bile yoktu. İngilizler ve Ruslar tarafından büsbütün işgal edilmişti...İran İsrail'i vurmasa, "Niye vurmuyor?"; vursa, "Danışıklı dövüş yapıyor" demenin kompleksin dışında izahı olmaz.'ın veya'nin bu tarz kompleksleri olabilir ama'nın bakiyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin olamaz.Daha evvel fakir bu köşecikten uyarmıştım: İran'la paşa gönlünüz istediği kadar düşman olun ama bunu biraz erteleyin. Mahut kin ve nefretinizi İsrail- İran kapışması döneminde sürdürürseniz, istemediğiniz safa düşmekten kurtulamazsınız.Nasıl ki, 6. Filo'ya karşı tavırlarından ötürü o günün muhafazakârları miras olarak bize utanç bıraktı, siz de gelecek nesillere utanç bırakırsınız.Yapmayın...