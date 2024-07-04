Kalbimizin solu temiz, sağı kirli kanı taşır. Ancak bazı bebeklerde akciğerden dönen temiz kan sol yerine sağa gider. Buna da total anormal pulmoner (akciğer) venöz (toplardamar) dönüş denir.Söz konusu bebeklerde bu anormallikle birlikte akciğerinin tabanında normalde olmaması gereken (solunuma katılmayan) birikimin neticesinde ilginç bir görüntü meydana gelir. Bu da "Scimitar sendromu" tesmiye edilir.İmdi sıkı durun:Modern Batı tıbbı, anjiyografide oluşan mezkûr görüntüyü(kılıcına) benzettiğinden dolayı, "Türk palası" adını vermiştir.Evet, yanlış duymadınız:Diyeceksiniz ki, Hazreti Ali Türk müydü ki, kılıcına benzeyen görüntüye "Türk palası" diyorlar?Nereden baktığınıza ve Türk'ten ne anladığınıza bağlı.gibi bakarsanız Hazreti Ali, Türk'tür, hem deZira mütefekkir şairimize göre "Türk bir kavmin değil bir karakterin adıdır."Ve bu konuda hiç de yalnız değildir.Müslümanlar yerine Türkler ifadesini kullanır.

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Daha evvel bu köşecikte dile getirdiğim üzre, Amerikalı ünlü filozof"The Age of Reason" (Akıl Çağı) eserinde (2. Bölüm, "Misyonlar ve Vahiyler Üzerine" kısmı) Türklerden Müslüman'ın eşanlamlısı gibi söz eder: "Yahudilerin Musa'sı, Hıristiyanların İsa Mesih'i, Türklerinse Muhammed'leri var..."bununla da kalmaz, "Yahudiler, Allah'ın kelamının Musa'ya bizzat yüz yüze verildiğini söylüyor; Hıristiyanlar, kendilerinin Allah kelamının ilahi ilhamla geldiğini söylüyor; Türklerse kendi Allah kelamlarının (yani Kuran'ın) cennetten bir melek aracılığıyla indiğini söylüyor..." der.Sizin anlayacağınız, Yahudiler ve Hıristiyanların karşısına Müslümanlar yerine Türkleri koyar...Kürt veya Çerkez veya Boşnak veya Arap veya Hint olsun şayet Müslüman'sa Türk'tür. Alevi veya Sünni veya Şii olmaklıkları mevzubahis bile değildir.Dahası sosyolojik aidiyet duyan herkes en azından tarihsel olarak Türk'tür.Bundan sebep merhum"Bütün Kuran'ları yaksak, bütün camileriyıksak, Avrupalının gözünde Osmanlıyız; Osmanlı, yani İslam. Karanlık, tehlikeli, düşman bir yığın!.." demiştir.

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Yıllar önce yurtdışında tanık olmuştum: Şarkiyat bölümünde okuyan bir arkadaşımızın ecnebi hocası İslam, Müslümanlar ve mizah konusunun Türkiye ayağında'i örnek vermişti. Arkadaşımız "Ama hocam, Aziz Nesin ateistti" diye itiraz edince yabancı profesör, "Ne fark eder, sonuçta Müslümanların ateisti değil miydi?" cevabını vermişti.Sosyolojik aidiyet böyle bir şeydir.Bu topraklara, bu millete hiçbir aidiyet duymazsan, dün Kürtleri "kıro" diyerek aşağılamaya çalıştığın gibi bugün de Araplara "pis" diyerek hakaret edersin.Sorsan "Atatürkçüyüm" dersin. Fakat Türk ve Müslüman düşmanı Hollanda Başbakanıgibiler senin Atatürk'üne bayılırken, yeni mandacılığın karşısındakive'ların Atatürk'ünden neden nefret ettiğini hiç düşünmezsin.Önceki turnuvada Mehmetçiğin şehadeti üzerine futbolcularımızın "asker selamına" laga luga edersen, bugün de İsrail'in vahşi soykırımını destekleyen Almanya İçişleri Bakanıile Merih Demiral tepkisinde buluşursun.Şuncacık el hareketiyle kendinden geçtiğine göre...Allah vere de'ın umre fotoğraflarını görmeyesin; "Türk palası" gibi dokunur, dayanamazsın.