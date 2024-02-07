İsrail terör devletinin Suriye'de hedeflediği yerlere elini kolunu sallayarak saldırı düzenlediğini biliyorsunuz.

Tamam, Suriye'nin karşılık verecek gücü yok.

Malumunuz, 2011 Mart'ında "Arap Baharı" vurgununu yedikleri günden beri darmaduman hâldeler.

Ne ki, Baba Esad dönemi dâhil hiçbir vakit İsrail'e karşılık verebilecek kabiliyetleri olmadı.

Zaten böyle bir kabiliyetleri olsaydı, İsrail'in 67'deki Altı Gün Savaşı'nda işgal ettiği Golan Tepeleri'ni kurtarırlardı.

Hadi karşılık verecek güçleri yok, kendilerini savunma yetenekleri de mi yok?

Ne yani, şamar oğlanı gibi İsrail'in her saldırısına böyle boyun mu eğecekler?

Madem öyle, Suriye tarafından "davet edildikleri" günden beri tankıyla topuyla Suriye topraklarında yerleşen Rusya ne işe yarıyor?

***

Rusya-Suriye dostluğu çok eskilere dayanıyor. Te 1950'lerde Saldırmazlık Anlaşması imzalamışlar, o derece.

Suriye de Fransız boyunduruğundan kurtulup bağımsızlığını ilan etmesinde kendilerine yardımcı olan Rusya'ya her daim sadık kalmıştır.

O kadar ki, Türkiye, Pakistan, İran ve Irak'ın İngiltere'yle kurduğu Bağdat Paktı'na karşı Rusya'nın yanında yer aldılar.

Sonraki yıllarda da Lazkiye ve Tartus'ta Rusya'ya üs verdiler. Benim bildiğim, Rusya'nın bölgede başka da üssü yok.

Nasır dönemi Mısır'ıyla kurduğu ittifakın Enver Sedat tarafından yıkılmasından sonra da Suriye'den başka bölgede sıkı müttefiki yok.

Soru şudur:

Rusya biricik müttefiki Suriye'nin, İsrail tarafından hava saldırısına maruz kalmasına neden hiç engel olmuyor?

Türkiye'nin PKK'nın Suriye kanadına karşı düzenlediği operasyonlara karşı hava kalkanı oluşturmuştu, sıra İsrail'e gelince neden susuyor?

Bizzat kendileri korusun da demiyorum; Suriye'nin S-400'ler marifetiyle bir kez olsun karşılık vermesini sağlasınlar yeter.

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Rusya, "ABD'ye Kürt kartını bırakmak istemiyoruz" bahanesiyle PKK'nın Suriye kanadına Moskova'da temsilcilik açmıştı.

Suriye'de de Esad ile birlikte PYD'ye kol kanat germişti.

Peki, ABD'nin "kara ordusu" tesmiye ettiklerinden eline ne geçti?

Türkiye'yi Ukrayna-Rusya savaşında her iki tarafa da oynuyor diye itham edip de Suriye'de çiftetelli oynamanın izahı yok.

Yanlış anlaşılmasın, Rusya'yla çok daha sıkı ilişki kurulmasından yanayım.

Zira Türkiye'ye tehdidin "merkez üssü" bellidir.

Fakat Rusya da şunu bilmeli: Türkiye hiçbir ülkeyle kurduğu ilişkide Suriye gibi eli mahkûm olmayı kabul edecek ülke değildir.