Bugün üç ayrı "portreden" dem vuracağım. İkisi muhalif ve seküler mahalleden, diğeri muhafazakâr mahallede faaliyet gösteren değişik bir eleman.Muhalif olanların ikisi de asabi, ikisi de celadetli, ikisi de (hadi müptezel demeyeyim) huysuz.Biridiğeri. Bu iki fenomenden Fatiholanı biraz daha malumatfuruş, Canbildiğiniz zırcahil.Sadece malumatfuruş da değil,'a nazaran oldukça uyanık. Zira bir yandan muhalifliğin cakasını satarken bir yandan da AK Parti iktidarı döneminde gayet uyumlu şekilde gemisini yıllar yılı yüzdürmesini bildi.'nın ortopedik yetenekleri sınırlı olduğu için diğeri kadar şansı yaver gitmedi.Ne'ın Star TV'sinde arzı endam ettiği günlerdeki fiyakasına bir daha ulaşabildi, ne de'ndeki porno gazeteciliği başarısına!Oysa ne büyük hırsları vardı... Siyasi stand-up yapacak,'lara nal toplatacaktı. Başaramadı... CHP'den Beşiktaş belediye başkan aday adayı oldu, dönüp bakan olmadı... Ne yapsın biçare, gündemden düştüğü her gün kendini yedi bitirdi.

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Teferruatta aralarında kimi farklılıklar olsa da sıra Filistin'e, Gazze'ye gelince ikisi de birbirinden rezil, ikisi de birbirinden utanmaz!..O kadar ki, Can Ataklı İsrail'in'ni bombalamasını İsrail'den çok savunmuş, "Hamas yapmıştır... İsrail daha medeni, daha akıllı..." demişti. Bununla da yetinmemiş, internet erişimi kesilen Gazze'yi İsrail'in bombalamadan evvel cep telefonlarına mesaj çektiğini söyleyecek kadar tozutmuştu.Fatih Altaylı, İsrail'in soykırım suçuna ortak olmamak için meydanlara çıkan bu ülke insanına adeta diş biledi. İlk fırsatta da askerlerimizin şehadetini araçsallaştırarak, "Alçaklar, şerefsizler..." diyerek kinini kustu. Oysa "Bizim askerlerimizin Gazze'dekiler kadar değeri yok mu? Bir gün de onları kınayın..." diye itham ettiği insanlar aynı gün içindeki gösterilerinde,sloganları atmışlardı.Can Ataklı terbiyesizlikte ondan aşağı kalmadı. Şehit babasına gündüz gözüylediyebildi."Gazze edebiyatından bıktım!" dediği gibine zaman diyecek, bilmiyorum.Benim bildiğim şudur:Muhafazakâr mahallede faaliyet gösteren değişik eleman bunlardan çok daha tehlikeli. Çünkü hem sureti haktan görünüyor hem de münferit.

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Binlerce çocuğun Gazze'de katledildiği, dünyanın tüm vicdanlı insanlarının ayağa kalktığı bugünlerde, "Gazze'de gördüğümüz manzaraların aynısı Suriye'de yaşanmıştı..." demek nedir Allah aşkınıza!Bu ne menem analojidir?Bakınız,da Gazze'nin karşısına'i koydu ama lafını tamama erdirdi. "Gazze'de 17 bin Müslüman sivil öldürüldü, Yemen'de 145 bin Müslüman sivil öldürüldü..." bilgisini verdikten sonra,dedi.Hiç değilse Fatih Altaylı kadar "açık sözlü" olun, lafın gerisini getirin.Gazze'nin soykırımdan geçtiği bugünlerde Halep'te veya başka bir yerde aynısı yaşandı demekteki maksadınız nedir?