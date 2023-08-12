Son günlerde FETÖ'nün orda burda üniversitelerde sinsi yöntemlerle varlığını sürdürdüğü, hatta atağa geçtiği konuşuluyor.Böyle giderse daha çok konuşulur.Zira gece gündüz sistemli şekilde faaliyet yürüten bir örgüte karşı konuşmak yetmez."Konuşmak yetmez" dediğim, "FETÖ'den haberler" mesabesinde gündeme getirilmesi yetmez.Yoksa adamakıllı teşrih masasına yatırmak, çözümlemek için geç bile kalındı.O kadar ki, son 30 yıl boyunca Neo-nurculuğun "Amerikan projesi" olduğunu dile getiren'nun (mealen) "15 Temmuz hakkında konuşulanlar hasar tespitinin ötesine geçmedi" eleştirisi hâlâ geçerliliğini koruyor.darbesini gerçekleştiren din algısıyla, hatta bu din algısını oluşturan referans kaynaklarıyla herkesten önce "sahici dindarlar" hesaplaşmalıydı.Yazık ki popülizm uğruna ihmal ediliyor veya kriminalize etmek kolaylarına geliyor.

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"Antiemperyalist ulusalcılar" da tüm tarikat ve cemaatleri kriminalize etmeyi marifet sanıyorlar.Yazık ki yazık, FETÖ'nün 2013'ten itibaren sürdürdüğü "Sadece bizi değil tüm tarikat ve cemaatleri de yasaklayacaklar..." şeklindeki propagandaya hizmet ettiklerinin farkında bile değiller.FETÖ'nün maksadı, kendilerine karşı başlatılan mücadeleyi geniş kitleler nezdinde itibarsızlaştırarak marjinalize olmaktan sıyrılmaktı.Peki bunların maksadı ne?FETÖ'nün,dindar sosyolojide açtığı derin yaralardapalazlandığını fehmedemediler mihâlâ?Hayır yani, "Eski deliklerden yeni bakışlar atmanın" hamakatın dışında bir izahı var mı?Yanlış anlaşılmasın: Bu ülkenin ruh köküne/mana iklimine düşmanlık uğruna FETÖ'yü araçsallaştıranlara lafım yok. Onlar zaten antiemperyalist değil, antiemperyalistlerin kullanışlı aptalları ve FETÖ'nün ruh ikizidirler.

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Aklı başında antiemperyalist bir yurtsever tüm tarikatların, tüm cemaatlerin yasaklanmasını nasıl ister?Hacı Bektaş'tan'a, Mevlana'dan'ye kadar onca değerimiz "ehli tarik" değil mi?Çizgiyi veya ekseni doğru çekmezseniz burnunuz yanlıştan kurtulmaz.Çizgi'in 1954'te dediğidir: "Kim Türkiye'yi Amerikalılara satmış ve satmaya devam etmektedir?.. İşte bunlar vatan hainidir... Bunların haricinde kalan insanlar, dini kanaatleri ne olursa olsun, vicdani kanaatleri ne olursa olsun vatanını seven insanlardır..."Mesele tarikat veya cemaat meselesi değildir. Mesele, küresel emperyalistlere ve işbirlikçilere karşı alınan tavırdır.Bir düşünün: Gümüşhanevi Dergâhı'na mensup merhum"Batılılar istemiyor, sevmiyor diye niçin İran'ı dışlayalım..." derken, FETÖ elebaşıneden "Ahirette cennete giden yol İran'ın içinden geçse oraya girmem..." demişti.İran şayetdönemi gibi "ABD'nin ileri karakolu "olsaydı, Fetullah bu sefer de "İran'dan geçmeyen cennete girmem..." derdi.Yolu ABD yolu olanlarla antiemperyalistleri karıştırmayın.