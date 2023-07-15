eleştirilerimin merkezinde milli güvenliğimize ilişkin konularda tavır koyamaması,direnişineelebaşıyla ağız birliği içindedemesi,'in desteğini kazanacak kadar'nın siyasi ayağıyla içli dışlı olması yer aldı.Hülasa, yapıp ettiklerini her daim ilkeler bağlamında teşrih masasına yatırmaya gayret ettim.Ya muhalif güruh?Zerre miskali ilkeleri olsaydı (mesela) bugün yıldönümünü idrak ettiğimiz 15 Temmuz direnişine "Tiyatro" veyadediğinde kıyametleri koparmaları gerekmez miydi?Tek ilkeleri var, seçimi kazanmak.Hep diyorum: Şayetkazansaydı kahramandı, kazanamayıncaoldu.

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Mesela,arkadaşımız direkt "hain" demiyor ama sonuç itibarıyla iddiası o kapıya çıkıyor.Anlattığına göre seçimden hayli zaman önce'na gitmiş, sihirli bir elin her defasında'ın önünü açtığını, CHP'deki "köstebeklerin" kendisini cumhurbaşkanı adayı göstererek aynı şeyi yapacaklarını söylemiş... Kılıçdaroğlu da "Ülke bitti, hiçbirimizin kurtarma şansı yok. Levent, gerçekten ülkeyi kurtaramayız. Benim kendi adaylığımı engelleme şansım yok..." demiş.Ne kadarı doğru ne kadarı yanlış bilemem.Benim bildiğim, Levent'in güvenirlilik bakımından çok vahim bir vukuatı var. Seçim gecesi'nin sarhoş olduğu için televizyonlara çıkmadığını büyük bir kesinlikle iddia etmiş, fakat çok geçmeden yalanı ortaya çıkmıştı. Kendisi de zaten özür dilemişti.Bu sefer de çok iddialı. Hatta, "Kılıçdaroğlu'yla yüzleşmeye hazırım" diyecek kadar.Fakat Kılıçdaroğlu da yalan konusunda hiç hassas değil, orasını ne yapacağız!olsaydı sorun yoktu. Ne demişti,Şaka bir yana da "Benim kendi adaylığımı engelleme şansım yok" ne demek oluyor erenler? Cumhurbaşkanı adaylığına mahkûm edilmiş de kurtulamamış mı yani?Madem öyle seçim boyunca icbar edilmiş gibi değil de neden büyük bir umutla koşturdu durdu?da bir emekli büyükelçi dostunun, Gültekin'in iddialarına benzer şekilde, Kılıçdaroğlu'nun AKP'yi iktidar yapmak için siyaset yaptığını dile getirdiğini söyledi.

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Bakalım ne zaman lafı eğip bükmeden Kılıçdaroğlu'nuilan edecekler?'den ben böyle bir çıkış bekliyorum.da olabilir. Onda da bu cevher var.o aşamaları çoktan geçti... Cumhurbaşkanı seçilmesi için seçim öncesi matine-suare destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu'na, baş harflerinden hareketle, KAKA diyecek kadar tozuttu. Bu da kesmedi "onursuz" yaftasını vurdu. Dahası, "Sen kimsin be! Beceriksiz..." dedi, ötesi var mı?Kılıçdaroğlu'nun günahı, bu güruhla arasına mesafe koyamamasıdır.CHP tarih boyunca zaferden zafere koşmuş da Kılıçdaroğlu mu batırmış bre vicdansızlar!'in (AP) oylarını bölen'ın'si yüzde 11.80 oy almasaydı1973 seçimlerinde de nal toplayacaktı. Ancak yüzde 33 oy aldı da MSP ile koalisyon hükümeti kurabildi. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenve'nın toplamı MSP'nin o dönemde aldığı oy yüzdesinin beşte biri bile değil. 1977 seçimleri de'in Kıbrıs zaferini oya dönüştürme fırsatçılığından ibaretti. Ki, buna rağmen CHP'siz hükümetler (MC) devri başlamıştı.Çok partili hayata geçildiği 1946'dan beri "CHP'nin adayı" olarak en yüksek oyualmıştır.Üstelik,'e veya'e karşı değil ("yenilmez armadadaki") Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı.