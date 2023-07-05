Özdemir Asaf'ın "Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu / Birinciliği beyaza verdiler" dizesinden mülhem, "Her şey hızla kirleniyordu, birinciliği aşka verdiler" desek yeridir.

Diyeceksiniz ki aşk hiç kirlenir mi?

Yapılan bir şeyse elbette kirlenir, olunan bir şeyse asla!

Aralarındaki en temel fark: "Âşık olanlar" birbirlerine yakalanır, "aşk yapanlar" başkalarına.

Âşık olanlar Ahmed Gazali'nin o şiirindeki gibi "Ben sensiz bin gece kan ağladım / Sen bir gece sensiz kalmadın, mazursun" diye feryat ederler.

Aşk yapanlar ise partnerlerinin yokluğunu fırsat bilip anında yeni bir "aşka" yelken açarlar.

"Âşık olanlar" gönüllere hitap ederler; "aşk yapanlar" röntgenci merakın, pornografik tecessüsün doymak bilmez iştihasına!

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Genellikle "Bir şeyler yapalım mı?" diye başlayan günümüzün "fast food" misali aşkları arasında en sık rastlananı ludus türüdür.

Kısa süreli olan ve fiziksel görünüme önem veren bu türün mottosu da şudur: "Bir çiçekle ömür geçmez."

"Ucu açık ilişkili aşk" lodustan beterdir. Bundan daha beteri de "poli ilişkiye" dayalı aşktır.

Bir de "dizi âşıkları" vardır; ömrü, dizi ömrüne bağlı olan.

Bu aşk türünün son örneği, "Yalı Çapkını" adlı dizide iki sevgiliyi canlandıran Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir arasında yaşanıyormuş. Afra kızımız iki sıkı arkadaş olan Mertlerden birini (soyadı Yazıcıoğlu olanını) terk edip diğerine başlamış.

İşin garibi, bu tür âşıklar nedense "aşk yaparken" hep yakalanırlar! (Magazincilere "Gelin bizi yakalayın" diye "konum" mu atıyorlar, bilmiyorum, günahlarını alamam.)

Umarım, Afra ve Mert'in aşkı istisna olur, tıpkı Bergüzar Korel-Halit Ergenç gibi.

Ne ki "ihanetle" başlayan ihanetle nihayete erer.

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Bizim dönemimizin starlarının aşkları günübirlik veya sezonluk değildi.

Mesela, Fatma Girik-Memduh Ün aşkı ölene kadar sürdü. Merhum Cüneyt Arkın'ın Betül Cüreklibatır evliliği de öyle.

Türkan Şoray-Rüçhan Adlı aşkı da dillere destandı. Orhan Gencebay-Azize Gencebay ve Hülya Koçyiğit-Selim Soydan evliliği de yarım asrı devirdi.

Hassan Fathi'nin 3 sezon süren Şehrazad adlı dizisinden hafızama kazınan bir söz var:

"Aşk savaşa benzer, başlaması kolay bitirmesi zordur..."

Günümüzün telmaşa aşklarına başlamak kolay, bitirmek daha da kolay.