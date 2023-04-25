ve'yekarşı çıkma gerekçelerinialt alta toplasanızkocamanbir sıfır elde edersiniz.Çünkü artı eksi misali, her birinin gerekçesi diğerinin gerekçesini yok eder.Nasıl mı?Mesela şöyle:AK Parti'ye fabrika ayarlarından ötürükarşıyken,'nın diğerpaydaşları ise fabrika ayarlarından uzaklaştığıgerekçesiyle karşılar.'dan Karar'ın Taha Akyolgillerine,'ndan Çandargillere kadar hepsi birden AK Parti'nin fabrika ayarlarına hasretler. Fakat söz konusu hasretlerine kökten düşman olanlarla ittifak içindeler.Aynı şekilde...2010'daki Anayasa değişikliği referandumunda "evet" dediği için AK Parti'ye kinleri dinmek bilmeyen güruhu da "Mümkün olsa da mezarlardan ölüler kalkıp evet oyu verse" diyendestekliyor."İstanbul Sözleşmesi aileyi yıkar; aileyi koruyamazsanız vatanı da koruyamazsınız" düşüncesinde olande İstanbul Sözleşmesi'ni çöpe attığı için AK Parti'ye isyan eden muhalif güruhla ittifak içinde... "Modern yaşam" gerekçesiyle Kuran kurslarına karşı çıkan kökten laikçi kesimle deaynı CHP İttifakı'nda buluşabiliyorlar!Örnekler çok, hangi birini sayayım!Demem o ki artı eksi elde var sıfır. Ezkaza iktidara gelseler, kendiliğinden infilak edecek bir ittifak bu. Yürüse de anca jantta yürürler. Yan yana gelmeleri zaten vassallık marifetlerine bağlı.

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Kılıçdaroğlu birkaç gün evvel acayip bir dekor yapmış. "Yiğitlerim" dediklerinden birini sağına, diğerini soluna almış.Nasıl komik, nasıl sentetik bir manzara, şaşarsınız!Solundakiiçin CHP'li bir akrabam geçen gün "Beceremeyeceğini bile bile oy verdim ama bu kadar beceriksiz olacağını tahmin edemezdim!.." dedi.Sağındakida iktidara geldiklerinde İHA ve SİHA'larla Kandil'i yerle bir edeceklerini söyledi iyi mi? Şaka yapmıyorum, videosu var. Kandil'in desteği sayesinde iktidar hayalleri kurup, Kandil'i yok etmekten bahsetmek için bir hayli "değişik" olmak lazım gelir.Oldu olacakhaksızlık yapmasın, diğer "yiğitlerinin" de hatırı kalmasın.DEAŞ'ı "Öfkeli Sünniler" olarak nitelendiren'nu soluna alıp, "İşte Alevi sorununu çözecek, Süleyman Şah Türbesi'ni eski yerine taşıyacak ve Suriyeli göçmenleri yurtlarına gönderecek yiğidim!" diye sunsun... "Irak'a ilk bomba düştüğünde 8.5 milyar dolar hesabımıza geçecek" diyen'ı da sağına alıp, "İşte ekonominin dümenini teslim edeceğim yiğit..." desin."Kemalizm'i ırkçılık tesmiye eden" eski Taraf yazarı muhteremi de İzmir 1. sıradan aday göstermekle kalmasın, "Kemalizm'in ihyasını" da ona emanet etsin, tam olsun.

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Sevgili Kılıçdaroğlu yine de çok havaya girmesin.CHP İttifakı'nı destekleyenler de özellikle sosyal medyada, "Kazanacağız, hesap soracağız!.." diyerek çok kaptırıp gitmesinler.Nihayetinde bir HDP'lik (yeni adıyla Yeşil Sol Parti) canlarının olduğunu unutmasınlar.HDP veyadesteğini çeksin, CHP İttifakı'nda yer alan hiçbir Mansur Yavaş iktidar olmayı hayal bile edemez.Kandil'siz'nin 2018'de aldığı oy oranı yüzde 30'du. Kandil'sizyüzde 25'i bile geçemez.bugün desteklemekten vazgeçsinetrafında tek bir "yiğit" bile bulamaz.Zira bunların "yiğitlikleri" iktidar olma hevesiyle kaimdir.