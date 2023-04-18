Malum süreçte'yle yollarını ayırıp kendi partisini kuran'ye kinleri, küfürleri bitmek bilmiyor.Düşünce özgürlüğünün bu sözde şövalyeleri, demokratlığı kimseye vermezler... Sorsanız en hoşgörülü, en çoğulcu bunlar.Madem öyle, hazmedin işte. Neden hemen her dakika adamcağıza hakaret ediyorsunuz?Hani tahammülsüz olan AK Partililerdi.Hani sürü halinde tepki gösteren, linç eden "aktrollerdi".AK Partililerinve Babacan'a gösterdikleri tepki, bunların İnce'ye gösterdiği tepkinin binde biri kadar değil.

***

Bir de şöyle bir karşılaştırma yapalım: CHP İnce'ye ne verdi, AK Parti Davutoğlu ve'a ne verdi?Yani, her iki parti verdiklerinin veya kattıklarının karşılığında ne gördüler; nasıl bir vefasızlığa veya ihanete uğradılar?Benim bildiğim, CHP'yi bir kez o da kerhen ("Gel bakalım Muharrem" diyerek) aday gösterdi. Seçim kampanyasında da yalnız bıraktı.Hâlbuki, AK Parti'nu başbakan ve AK Parti Genel Başkanı yaptı. Babacan'ı da defalarca bakan yaptı.Malumunuz, ikisi de ayrılıp kendi partilerini kurdular. Ama hiçbir zaman İnce gibi ağza alınmayacak küfürlere maruz kalmadılar.Kaldı ki, Davutoğlu ve Babacan sadece AK Parti ve'a muhalefet etmek için parti kurdular.İnce hem'na hem de Millet İttifakı'na muhalefet yapıyor. Hatta, CHP'nin içinde bulunduğu ittifaka bir diyorsa, Cumhur İttifakı'na bin diyor.Davutoğlu ve Babacan'ın ise Erdoğan'dan başkasına tek lafı yok. Zaten partilerinin varlık sebebi Erdoğan karşıtlığından ibaret.İnce kendi partisini kursa da en azından Cumhur İttifakı'na girmedi. Bunlar CHP İttifakı'na sığındılar.Şayet İnce'nin CHP'den ayrı parti kurması vefasızlık addedilecekse, Davutoğlu ve Babacan bin tane İnce yapar.

***

içine sindiremeyip masadan kalktığında onu ikna etmek için en çok çırpınanolmuştu.Peki hangi ortak değer adına ikna etti Akşener'i? Sahi'ı devirmekten başka hangi değerleri kaldı ki?Davutoğlu bu değer uğruna,dediği CHP'den milletvekili olacak.Yazık ki ne yazık... PKK ve FETÖ ile de bu değer uğruna aynı mevzide buluştular.Bana öyle geliyor ki, 15 Temmuz'da canına kastedilen Erdoğan değil deolsaydı Muharrem İnce sırf bunun için bile olsa genel başkanını öldürmeye kalkışanlarla aynı mevzide olmaktan imtina ederdi.'ın 15 Temmuz gecesi hangi ülkede olduğunu bilmesek de yurtdışında olduğunu biliyoruz. Davutoğlu yurtiçindeydi ama o gece neredeydi bilen yok.Bildiğimiz tek şey 15 Temmuz'a "tiyatro" diyenlerle bugün aynı safta.İnce'nin PKK, FETÖ ve ABD emperyalizmine sözde bile olsa karşı çıkacak değeri kaldı, bunların neyi kaldı ki?