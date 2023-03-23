Kitabın ortasından konuşacak olursak, manzara-i umumiye, açık ve net şuncağızdan ibarettir:cumhurbaşkanı olmak için'nin önüne gitti,ise çocukları dağdan dönsün diye!..için bütün mesele işte bu manzarayı yeri geldiğinde gizlemek, yeri geldiğinde aşikâr etmektir.Tuhaf ama oyun budur!HDP cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını ilan etmekle, Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini aşikâr etmiş oldu. PKK'nın Kandil şeflerindenveda CHP İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı'nu hiçbir tartışmaya meydan vermeyecek şekilde desteklediklerini ortaya koydu.Uzun lafın kısası:'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'dur. Tıpkı'nın adayının Kılıçdaroğlu olduğu gibi.PKK ve FETÖ, Kılıçdaroğlu ortak paydasında buluştular.Esas ortak paydaları, "Kara ordumuz" dediği PKK'nın Suriye kanadına binlerce TIR silah yardımı yapan ve FETÖ elebaşına yataklık yapmaya devam edenBütün ortak paydaları da zaten bu ortak paydanın doğal sonucudur.

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ABD Başkanı'ın desteklediği CHP İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun yegâne görevi, "Gizli ve Aşikâr" oyununu hakkıyla oynamaktır.Mesela,'de PKK'nın siyasi kolu HDP ile ortaklığını gizlemeli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle aşikâr etmelidir.Tam tersini yaparsa, her iki bölgeden de oy alamaz. Bu konuda sakarlık yapacağını sanmam.Lakin, "Trakya'nın en güzel ilçelerinden illerini, illerini ilçelerini barındıran bir Trakya'ya en güzel ilçelerinden illerinden birisi..." şeklindeki konuşması aklıma gelince, kendisi adına endişelenmiyor değilim.Takdir edersiniz ki...'da muhafazakâr,'de "laikçi" olmaktan veya Tunceli'de, Ankara'dademekten biraz daha ustalık isteyen bir oyundur.

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Kılıçdaroğlu'nun bu oyunda başarılı olması için iki faktör hep yanında olacaktır.Birincisi, algı operatörleri ve sömürgeci aydınların yıllar yılı oluşturdukları Erdoğan nefreti.Ki, mahut nefretle bilinci kadük hale getirilmiş, hiçbir şeyi sorgulamayan, okumayan, dinlemeyen, anlamayan, anlamak da istemeyen mankurtlaştırılmış bu güruh "Gizli ve Aşikâr" oyununda Kılıçdaroğlu'nun en büyük teminatıdır.İkincisi mi?Evet, tahmin ettiğiniz gibi Kılıçdaroğlu'nun malum müttefikleridir.CHP'ye geleneksel tepkiyle malul muhafazakâr bölgelerde en azından dalgakıran fonksiyonu icra edecek olan Davutoğlu, Karamollaoğlu, Süleymancılar, "neo Nurcu"grubu, ila ahir.Lakin, Kılıçdaroğlu'nun müttefikleri içinde en büyük yük, kısa süre önce "sifonu çek" diyecek kadar hakaret ettikleri'in omuzlarındadır.Her şey bu kadar aşikârken PKK'nın Kılıçdaroğlu'na desteğini gizlemek gerçekten de hiç kolay değildir.