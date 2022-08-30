Ah nasıl da aşeriyorlardımüdahale edilmesine.böyle konsolide ediyorlardıçünkü.Peki ne oldu?herkesi zorla dindar yapacaktı hani? Fasılasız 20 yıldır iktidardalar işte, kimin yaşam tarzına nasıl müdahale ettiler?Bir muhtereme aynen böyle söyleyince,'in tutuklanmasını örnek verdi. Ben de,tutuklanmasının "yaşam tarzıyla" alakası yok; tüm imam hatiplilere "sapık" dediği için tutuklanmıştı, dedim. Bu sefer de "İçkinin bu kadar pahalı olması yaşam tarzımıza müdahale değil mi?" dedi, iyi mi? "Bak muhterem" dedim,Anlamadı, yüzüme bakakaldı... Neyse, biz devam edelim: Malum masanın solunda "hizmet" verenler, "AK Parti yaşam tarzımıza müdahale ediyor; dini/dindarlığı dayatıyor, laiklik elden gitti..." derken, masanın sağında "hizmet" verenler de,diyorlar.İşin garibi, aynı masa etrafında birlikte muhalefet yapıyorlar!

***

Masa yani "CHP ittifakı" iktidara gelince ne olacak peki? Mesela, CHP ahaliyi dine imana getirecek, ateistler de namaza mı başlayacak?Oysa dijital feodallerin tasallutu altındayız hepimiz.maruzuz artık. Dijital medya ve cep telefonları, çocuklarımızın adeta ebeveynleri oldular. Mesele parti pırtı meselesinin çok fevkinde, görmüyor musunuz?Yazık ki yazık, algıya yatırım yapanların olgulara gözleri kördür, hiçbir şeyi görmezler.Göstermek isteyeni de linç ederler.Bakınız,4.5 yıl içeride yatan eski CHP Milletvekilisırf "Erdoğan 15 Temmuz'da direnmeseydi hepimiz katledilecektik" dedi diye günlerce linç ettiler. Adamcağız "it yese kudurur" cinsinden 20 soru sordu, bir tanesine bile cevap veremediler!Müptezel toptancılıkta çok yetenekliler. O kadar kibile ellerine su dökemez.Mesela, bir vakıfta müstekreh bir cinsel istismar üzerinden tüm vakıfları kolektif cezalandırmayla töhmet altında bırakmaya çalıştılar. "Bir iğrenç istismar yüzünden herkesi suçlayamazsınız!" diyerek algılarına karşı çıkan dönemin aile bakanının sözünü,şeklinde çarpıttılar. Bununla da kalmadılar. Tüm AK Partililerin, "Bir kereden bir şey çıkmaz" dediğini iddia ettiler. Sonra dadiye höykürdüler.Tuhaf olan yine şu:Müslümanlaradiyerek çemkirenler ile Müslümanlık üzerinden AK Partilileri mahkûm etmeye çalışanlar birlikteler.

***

Hiç kuşkunuz olmasın,CHP'li olsaydı, baş tacı ederlerdi. Amerika dafırsatı kaçırmaz, ifade özgürlüğü konusundakiendişelerini dile getirirdi. Ayrıca, memlekettene kadarvarsa hepsi birdenZira bunların tek bir derdi var, iktidar olmak. ABD Başkanı Biden'ların da tek bir derdi var,'dan kurtulmak!Bunlara malzeme verenlere de, zerre miskali kul hakkı yiyenlere de yazıklar olsun.Lakin her şeyi amaçları için araçsallaştıranlarınolmak için göbek atanlara da yazıklar olsun.Biz bu filmi görmüştük.kazasının ardındanhedefini araçsallaştırarak,diye başladılar,'a vardık... 28 Şubat'ın açtığı derin toplumsal yaralarda yuvalanan FETÖ de "vesayeti" araçsallaştırarakdevletin kılcal damarlarına yerleşti...'ta da "yolsuzluğu" araçsallaştırarak demokratik seçilmiş iktidarı iş yapamaz hale getirmek istemişlerdi. Ardından da malumunuzsaldırısını gerçekleştirdiler.28 Şubat'tayanlarındaydı. Millet de naçar çevirdikleri filmiizlemek zorunda kalmıştı.Fakat 17-25 Aralık "yolsuzluk susturuculu" FETÖ kumpasına vesaldırısına karşı'ın Başkanvekili olduğu'nun amiral gemisi'ın direnişe nasıl öncülük ettiğini gördüler.Nasıl restore ederlerse etsinler, kimi başrolde oynatırsa oynatsınlar karşılarında her daim yine Sabah'ı görecekler.Boşuna çırpınıyorlar. Zilletin zaferi olmaz.