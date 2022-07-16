Bilumum bozguncular 15 Temmuz destanının sene-i devriyesinde, "Benim destanım Çanakkale'dir" tagı açtılar.Güdülmeye dünden hazırda bir güzel peşlerine taktılar!Takdir edersiniz ki maksatları tek:karşı çıkmak! Yani,sadece birmaskeden ibaret.E tabii sureti haktan görünmek için her daim maske takmaya mecburdurlar.Çoğunun profilinde devar. Vaktiylegibi dün de Atatürk maskeleriniikiye katladılar.Maksatları yine aynı: 15 Temmuz direnişinin başkumandanı'a karşı çıkmak için'i araçsallaştırmak.Daha evvel söylemiştim, yineleyeyim:"Türkiye Cumhuriyeti'ni Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ne kadar hakikatse, 15 Temmuz 2016'da misli görülmemiş işgalden kurtaran da Recep Tayyip Erdoğan'dır." Nokta.

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Dost bilsin, hele ki düşman bilsin:, sahici ve samimi şekilde "Benimdestanım Çanakkale'dir" diyen herkesindestanıdır.Bir başka ifadeyle, tarihinde ancakdestanı olan bir milletin yazabileceğibir destandırZilletle malul olanlar ne derlerse desinler, hakikat değişmez: Çanakkale destanı ile 15 Temmuz destanı karşı karşıya değil, yan yanadır.Bu aziz millet 18 Mart'ta Çanakkale'yi nasıl geçilmez kıldıysa, 15 Temmuz'da da tanklara karşı çıplak ellerle direnerek vatanını çiğnetmedi.Bu şan, bu şeref, bu izzet bizim, bizim milletimizindir.Ölümün üzerine öyle kol kola, öyle omuz omuza yürüdüler ki,'in o dizelerinden mülhem söyleyecek olursak: "Çanakkale'nin aslanları ancak, bu kadar şanlı idi."

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Küresel sistem yandaşı figüran muhalifler, 1 dolarlık orostopol kriptoların çatallı dilleri öncülüğünde ilk günden itibaren "bozgunculuk" yapmaktan geri durmadılar.Kâhdediler, kâhSonra da, "Zavallı erleri dövdüler, köprüden aşağı attılar. Askerlerin ne günahı vardı..." dediler.Mahut algıyı damarına zerk edemediklerine deşeklinde yeni bir "damar" açmayı denediler.Mankurtların, "Hani zavallı askerleri onlar dövmüştü?" yollu sormayacağını biliyorlardı.Bunların Grup Başkanvekilida'ın 15 Temmuz'damilleti sokağa döküp kendisi saklanırken,ve CHP milletvekillerinin"direndiğini" gündüz gözüyle söylemişti.Doğrusunu isterseniz..."Tiyatro" tesmiye ettiklerine "direndiklerini" iddia etmeleri ne kadar "çakal" olduklarını mı gösteriyor, yoksa üzerinde çalıştıkları sosyolojinin mankurtluk düzeyini mi, bilemiyorum.Benim bildiğim şudur: 15 Temmuz gecesindekive liderlerinin darbeyi televizyondan canlı izlediği gerçeği gözlerine sokulduğunda anında FETÖ ile tandem oynamaya başlıyorlar.FETÖ'nün umudu haline geldikleri yüzlerine vurulunca dasoyunmayı marifet sanıyorlar.Kendilerini ele veriyorlar, haberleri yok!Kaç kez söyledim, unuttum: "Biri sana yanlış yoldasın dediğinde, 'Sen de vaktiyle yanlış yoldaydın!' karşılığını vermekle, yanlış yolda olduğunu itiraf etmekle kalmıyorsun, aynı zamanda, muhatabının da artık doğru yolda olduğunu ikrar ediyorsun demektir."15 Temmuz direnişine karşı çıkaniçin tarihimizde hiçbir destan yoktur,gibi zilletlere düçar olmak vardır sadece.Haliyle, düçar oldukları zillete yakışır şekilde hareket ederek, her bünyeye uygun lakırdılar eşliğinde 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışmaktan vazgeçmeyeceklerdir.