Bunlar ne sanıyorlar, bilmiyorum. "AK Parti hatadan münezzehtir, her ne yapıyorsa doğru yapıyor!.." diye düşündüğümüzü mü?Malum 6'lı masanın gülleriveAK Parti'de en üst düzeyde görev yaptığı dönemde'ye getirdiğimiz eleştiriler arşivdedir.'ün cumhurbaşkanı seçildiği dönemde de aynı şekilde.Adıgazetesiyle özdeşleşeno vakitler, "Onun gibi bir lider var mıdünyada?" diyerek'ı yere göğe sığdıramıyordu.Bıkmadan usanmadanşeklinde "ironi denemeleri" yapanbundan mı esinlenmiş, bilmiyorum. Benim bildiğim şudur: Bugün aynı saftadırlar! Bir farkla ki,henüz Yılmaz Özdil gibi'in "kırmızı çizgisi" makamına yükselebilmiş değil.Bunlar namuslu, ilkeli, dürüst gazeteciler oluyor. Ne diyelim, Allah daha beter etsin.Konumuza dönecek olursak:Gladyo/FETÖdüzeyine ulaşınca tastamam kendi vesayetini yerleştirmek için güçlü lider/güçlü iktidar istemiyordu.Haliyle 2011'den itibaren müstevlilerle eşzamanlı,kampanyasını başlattılar.

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Ne zaman ki'a karşı müstevliler topyekûn karapropagandaya başladı, "analiz/eleştiri"sürecinden "angajman" sürecine geçtik.Zira mesele "beka" meselesiydi. Kimse sulandırmasın, büyük fotoğrafa bakan herkes "beka mücadelesinin" devam ettiğini görür.Buna rağmen her fırsatta "eleştirel mesafenin" öneminden bahsettik.Eleştirinin ufuk acıcı, buna mukabil hamaset ve goygoyun "çürütücü" olduğundan dem vurduk.Lakin, AK Parti'nin yanlışlarını teşrih masasına yatırıp da "fonlu medyanın" kullanışlı aptalları olmayı da içimize sindiremezdik.Ki, bu tarz en ufak eleştirinin üstüne mal bulmuş mağribi gibi nasıl atladıklarını, "falanı filanlar hedef aldılar" yollu manipülasyonlarla nasıl kepazelikler yaptıklarını gördük.

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Maksatları, mezkûr eleştirileri araçsallaştırmakodun taşımak.Odun yani mankurt.Emperyal güçlerle işbirliği içinde, sahicilikten ve içtenlikten alabildiğine uzakAvrupa'nın elden düşme ucuz politik söylemleri eşliğinde popülist muhalefet yapmayı marifet sanıyorlar.Malum belediyeleri ele geçirdikleri şurada 3 yıl oldu, yapmadıkları rezillik kalmadı.Yalandan başka da sadra şifa hiçbir şey ürettikleri yok!Neyi eleştirdiyseler ziyadesiyle kendileri yaptılar, yapıyorlar. Nepotizm, kronizm, partizanlık, taciz, namussuzluk, rüşvet, yolsuzluk, ne ararsan!