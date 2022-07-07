Bursalı işadamıvaktiyle merhum'a, "Yavşaktır, beni konuşturmasın, onu sokağa çıkamaz hale getiririm!.." şeklinde hakaret edince mesele mahkemeye taşınmıştı.Tabiri caizsemahkeme, Cavit Çağlar'ı tazminat cezasına çarptırmıştı.Kimse kimseye "yavşak" diye hakaret etmesin diye (güya) emsal bir karardı.Ne ki tazminat cezası 1000 (bin) TL gibi bir şeydi. Yani, koca işadamı için çerez parası bile değildi.Sadece şuna faydası oldu: Mahkeme kararıyla "yavşak" demenin ücretini tüm kamuoyu öğrenmiş oldu.Haliyle caydırıcı olması bir yana, cebine bin lira koyan istediğine ağız dolusu "Yavşak" diyebilirdi.Zaten o vakitler epey mavra yapılmıştı.

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Varsayalım ki,herhangi bir holdinge karşı tüm paydaşlarını ve trollerini harekete geçirerek sistemli bir algı kampanyası başlatmış. Afiş ve pankartlarla aylarca yaygara koparmış.İddiaları da, söz konusu holdingin içinin boşatıldığı, kasasının tamtakır olduğu, patronunun da paraları zimmetine geçirip yurtdışına kaçtığı şeklinde olsun.Sonuç ne olur?O holding,dahi olsa, en azından borsada milyarlar kaybeder değil mi?Dahası, sarsılır, bir daha da kendini zor toparlar!Peki milyarlar kaybeden o holding mahkemeye başvursa, mahkeme de oybirliğiyle tüm iddiaların iftiradan ibaret olduğunu hükme bağlayıp'yipara cezasına çarptırsa "adalet" sağlanmış olur mu?Bir başka ifadeyle, bu ceza onca maddi ve manevi zarara uğratılan holdingin "yarasına" merhem olur mu?Tamam, iftiraya maruz kaldığı tescil edilmiş olur. "Çamur at yapışmasa da izi kalır" darbımeselini ne yapacağız peki?

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CHP ve paydaşlarınınhakkındakiiftirası,malumunuz, geçenlerde mahkeme tarafındantescillendi.itiraz etti fakat üst mahkeme tarafından reddedildi.Delilsiz/mesnetsiz itiraz etmelerinin nedeni,kaidesinin cahili olduklarından mı yoksa zilzurna "yüzsüz" olduklarından mı kaynaklanıyor, bilmiyorum.Benim bildiğim şudur:'nın herhangi miktarda döviz veya TLcinsinden kaynağı farklı yere transfer etmesiveya söz konusu miktarın buhar olması mümkündeğildir.bu gerçeği bildiği için 128 milyar dolar iftirasıhakkındademişti.Hülasa, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en organize ve en müstekreh iftirasını mahkeme oybirliğiyle 60 bin TL tazminat cezasına mahkûm etti.Sayın Berat Albayrak da bu paranın tamamını'na bağışladı.Soru şudur: CHP'ye 60 bin TL'lik tazminat cezası ne yapar? Dört dörtlük yeni bir iftira kampanyası için (tazminat kalemi bağlamında) 60 bin TL ayırmaktan başka.Bu meblağ da'nun "doğaçlama dans" kepazeliğine harcadığı paranın üçte biri bile değil.Diyeceksiniz ki, "Her şey para cezasından ibaret değil; iftira atmanın mahkeme tarafından tescil edilmesi felaket yüz kızartıcı değil mi?.."Haklısınız da, attığı iftiradan dolayı yüzü kızaran herhangi bir CHP yöneticisini şimdiye değin gördünüz mü?