'nin Ukrayna'yı kışkırttığını, sonra da'ya karşı yapayalnız bıraktığını söyleyen çok.İyi de neden yapsın bunu?'ya mı gıcık? Çarşıya uymayan bir hesap hatası mı yaptı? Yoksa hiç beklemediği bir hamleyle mi karşılaştı?Yani, gafil mi avlandı?Oysa her şey ayan beyan ortadaydı. Seçeneksiz bıraktığı Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını biliyordu. Hatta gün-saat bile veriyordu.Rusya'nın istediği "güvenceden" ibaretti.'nun Ukrayna'yı da kapsayacak şekilde doğuya doğru genişlemesinin güvenliklerini tehdit ettiğini kesin bir dille ilan etmişlerdi. Ne kadar kararlı olduklarını da yaptıkları askeri yığınakla tüm dünyaya göstermişlerdi.Rusya'nın söz konusu güvenlik endişesinde anlaşılmayacak bir şey yoktu. Hele ki ABD tarafından...Zira ABD'nin 1961'de Türkiye'ye yerleştirdiği füzelere mukabil Rusya'nın da'ya füze yerleştirmesi nedeniyle 1962'deçıkmış,Küba'ya yerleştirilen füzelerin sökülmesi karşılığında'e istediği güvenceyi vermiş, böylece dünya nükleer bir savaşın eşiğinden dönmüştü.Demem o ki, Rusya'nın istediği güvence verilseydi Ukrayna'da kimsenin burnu kanamayacaktı.

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Her şey gözümüzün önünde, göstere göstere oldu.Sahi ABD onca zamandır kışkırttığı Ukrayna'yı neden yalnız bıraktı?Ne kadar güvenilmez olduğunu göstermek için mi?Bütün mesele,'yi kendisine hepten mahkûm etmek miydi yani? Rusya'nın gaz parası gözünü bu kadar mı kör etti?

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Malumunuz, Ukrayna'ya saldırmadan evvelstratejik nükleer silahlarla tatbikat yapacak kadar her şeyi göze aldığını dermeyan etmişti.yazarının (Marguerite Duras) ülkesi de geçen gün "Rusya, NATO'nun aynı zamanda nükleer bir ittifak olduğunu anlamalı..." şeklinde Rusya'yı nükleer savaşla tehdit etti.Soru şudur:Savaş karşıtı onca roman, onca tiyatro, onca sinema, onca şiir, onca müzik, onca fotoğraf, onca tablo, onca karikatür ve olanca söyleme rağmen insanları nesiller boyu kasıp kavuracak bir nükleer savaşla tüm dünyayı tehdit edecek kadar korkunç çelişki nedir?Hem de 2022'de!'nın Rusya'ya akıttığı doğalgaz parası falan mı? AB'nin güvenlik örgütünü kurma niyeti mi?Yoksa dünya sistemi restorasyon çalışması mı var?Madem tek kutuplu dünya sistemi "error" verdi, kontrollü bir şekilde çok kutuplu dünyaya mı geçilmek isteniyor?Irkçı Siyonist rejimin Dışişleri Bakanı, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali uluslararası düzenin ağır bir ihlalidir" dedi.Rusya Devlet Başkanıde geçen gün, dünya ekonomisine zarar vermek istemediklerini dile getirdi. "Rusya dünya ekonomisinin bir parçası olmaya devam ediyor ve bu sisteme zarar vermeyi planlamıyoruz. Uluslararası ortaklarımız bunu takdir etmeli ve bizi sistemin dışına atmamalı..."Bu vahşi dünya sistemi değişmedikten sonra gerisi çelik çomaktan ibaret değil mi?