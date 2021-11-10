'yla iltisaklı aydınlar makulesi ve bu aydınların şebelek "izcileri" için 2011 milattır.Unutmuş olamazsınız:deyip duruyorlardı ya hani.Çünkü..., "İmkân olsa mezardakileri bile kaldırarak referandumda evet oyu kullanmak lazım" dediği 12 Eylül 2010 referandumu istedikleri gibi sonuçlanmış,aşaması tamamlanmıştı.Yani, devletin "kılcal damarlarına" yerleşme işlemi nihayete ermişti.Sıra "yeni vesayet" ile uyumlu çalışacak siyaset esnafına ve özellikle de siyasi lidere gelmişti.Bunun için de hiçbir vesayete boyun eğmeyeceğinden emin oldukları'ı tasfiye etmeleri gerekiyordu.

***

Döneminvegazetesi yazarçizerleri de "toplu ayin" yaparcasına mahut lakırdıyı terennüm ediyorlardı.Mesela, 2011'den öncediyerek o günekadar hiçbir "yandaşa" nasip olmayan "güzellemelerde"bulunanda "Erdoğan2011'den sonra çok değişti" diyenlerin öndegidenleri arasında yer aldı.Bu itibarsızlaştırma kampanyalarının ardından da Gladyo'nun"yolsuzluk susturuculu darbesi" geldi.Malumunuz, darbe çıktısı tapeleri, Meclis kürsüsünden okuması için'nun eline verdiler. O da kanunu / hukuku hiçe sayarak bihakkın okudu. Böyleceilişkisi de alenen başlamış oldu.Lakin, başaramadılar."kısık sesiyle" direndi ve kumpaslarını boşaçıkardı.En sonişgal girişimlerine karşı da bu aziz millet çıplak elleriyle direndi ve vatanımızı işgale uğratmadı.

***

Bu süreçte çok ilginç bir şey oldu:"2011'den sonra Erdoğan değişti" kampanyasıyla eşzamanlı, "Atatürkçülük" de değişmeye, daha doğrusu "değiştirilmeye" başlandı.Merhumbir defasında şöyle demişti: "Mustafa Kemal'in baş özelliği Batı'ya karşı olmak, antiemperyalist olmaktı. Yavaş yavaşAtatürkçülük değiştirildi. Batı'ya karşı olmaktan, antiemperyalist olmaktan çıkarıldı, laiklik taraftarı olmak oldu..." Atatürkçülük bu sefer "laiklik taraftarı" olmaktan da çıkartılarakindirgendi.Zaten'nin de içinde yer aldığı "yıkım ittifakını" laiklik taraftarlığıyla konsolide etmek mümkün değildi."Erdoğan düşmanlığı" her bakımdan kullanışlıydı.O kadar ki, hem tezkereye "Hayır" diyerek PKK'ya siper olabiliyor, hem şehidin bacısına küfredebiliyor hem de Atatürkçülüğünüz hiçbir zeval bulmayabiliyordu.Şu hale bakar mısınız:Daha dünyer alanlar, bugünlerde Erdoğan'akarşı Atatürk'ün yanında yer aldıklarını söyleyebiliyorlar.PKK'lı teröristlerin önüne yatarak,diye feryat figan edenbileAtatürkçüleri taklaya getirmeye çalışıyor.Geçenlerde gündüz gözüyle "Erdoğan'a karşı Atatürk'ün yanındayım!.." dedi.Ona bakarsanız,'den Macron'un Fransa'sına,'dan Biden'ın ABD'sine kadar alayı "Erdoğan'a karşı Atatürk'ün yanında!"Fakat...'ın "antiemperyalist" Mustafa Kemal Atatürk'ü de, "yeni mandacı" Hasan Cemalgillerin Atatürk'ünün karşısında, onu ne yapacağız?Kavga yanlış yerde aranmasın.Kavga antiemperyalistler arasında değil,'in dediği gibi Türkiye'yi Amerikalılara satmış ve satmaya devam edenler ile yurdunu savunanlar yani 2. Milli Bağımsızlık Savaşı verenler arasındadır.