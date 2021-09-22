Bu öyle birkaç kelam edip geçiştirilecek mesele değildir. Türkiye'nin güvenlik sorunudur ve üzerinde ne kadar durulsa azdır.Çünkü...bile en azından Türkiye'yi ziyaret ettiğinde,davamıza böyle saldırmaz.olarak nitelemez.Bunun siyasi bir krize neden olacağını bilir.Lakin,gündüz gözüyle Mavi Vatan'ımıza saldırdı. Hem de TSK'nın Mavi Vatan'datatbikatı yaptığı sırada.CHP Genel Başkanı'nun vaktiyle serdettiğilakırdısı ile Başdanışmanı'ün Mavi Vatan davamızıolarak nitelemesi aynı zihniyetin dışavurumudur.CHP böyle de diğer muhalefet partileri farklı mı peki?Tamam, CHP'nin gizli ortağı'den herhangi bir tepki beklemiyoruz. Milliyetçi mahallede tezgâh açan'den de ses çıkmadı iyi mi? Kılıçdaroğlu'nun "Benzerliklerimiz yüzde 99 oranında" dediği o nevzuhur partilerden de tepki gelmedi.Hülasa, işin rengi ortaya çıktı.Muhalefet iktidara gelirse, Türkiyeyolundan U dönüşü yapacak. Zira ana muhalefet partisinin Mavi Vatan'a yaptığı mahut saldırıya "refiklerinin" de susmasının başka bir izahı yok.tevekkeli bunları desteklememiş!..

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Soru şudur:olurcasına Mavi Vatan'ımıza saldırırkenkendi seçmeninden de çekinmedi mi?Yani, dışarıya "sinyal verirken" içeriyi hesaba katmadılar mı?Katmaz olurlar mı?üzerinden zehirledikleri sosyolojininçantada keklik olduğunu biliyorlar. Güvenceleri bu!Hepten haksız da sayılmazlar!...Baksanıza,da bu sosyolojiyegüvenerek yan gelip yatıyorlar. Dahası, cumhurbaşkanı olmaya bile kostaklanıyorlar.Hadi muhalefetimizi anladık ya onerede? Hani şu "Amiraller bildirisine"imza koyan muhteremler!..Hakkını teslim edelim, Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz tepki gösterdi. Zaten Mavi Vatan'ın "isim babası" olarak tepki göstermeseydi çok ayıp olurdu...Ya diğerleri?mesela... Baktım Twitter hesabına "tık"yok!Ay sonunda yapılacak'nin (ADD) GenelBaşkanlığı'na adaylığını koymuş, kendinipazarlamakla meşgul.Diyeceksiniz ki "Fırsat ayağına hazır gelmişken, bir amiral emeklisi olarak Mavi Vatan'ımıza sahip çıkarak kendini pazarlasaydı ya!"Sanırım, arzı endam ettiği piyasada, "vatan derdi" iş yapmıyor! Bundan olsa gerek, "Ben Amiraller Bildirisi'ne imza atan amirallerden biriyim. Sarıklı ve cübbeli amirali görünce tepki gösterdik..." diyerek kendini pazarlamaya çalışmış.İyi de hani mesele'ydi.Maksadınızı maskelemek için mi Montrö'yü ileri sürmüştünüz? O amiral emekliye sevk edilince Montrö de çözülmüş oldu, öyle mi?ADD Başkanı olmak için öyle acıklı bir tweet'le kendini pazarlamış ki olursa o kadar olur.Diyor ki: "İktidar gerici! Ne demek mi gerici? Geçmişin aklı, düşünce şekli, kimliği ve örgütlenme biçimi ile çağın sorunlarını çözeceğini sanan kafa yapısıdır..."Biz de bu yobaz zihniyetten Mavi Vatan'ı savunmasını bekliyoruz!Öyle mucize çapında bir anakronik kafa ki..."'Gerici iktidarın' desteğiyle bu ülke insansız hava araçları yaparak tüm dünyanın gözlerini kamaştırırken, 'ilerici muhalefetin' belediye başkanı karada yolculara otobüs itekletiyor!" desek de fayda etmez.