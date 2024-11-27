Geçtiğimiz gün yaşanan aile katliamının hayattan kopardığı kurbanlar aslında bir önemli noktayı yeniden gündeme getirdi. Büyükçekmece gölünden başlayıp Esenyurt'a kadar uzanan katliam rotasında tam yedi kişi öldürüldü. Katil son olarak kendi canına kıydı.

Böylesine vahşi cinayetlerin işlendiği suç aleti ise ruhsatsız silahtı Yazıya başlarken belirtiğim önemli nokta işte bu ruhsatsız silah konusu.

Maalesef ruhsatsız silahların internet üzerinden kolayca alınabildiği çoğu kez haberlere de konu oldu.

Kimi zaman bir tehdit unsuru kimi zaman yaralama ve öldürme olaylarında suç aleti olarak kullanılan ruhsatsız silahlarla ilgili geçtiğimiz günlerde önemli bir adım atıldı. Daha önce silah kanununa muhalefetten yaralama ya da öldürme olayları dışında adli kontrol şartları uygulanırken, yeni düzenlemeyle birlikte, ruhsatsız silah kullananlar artık direkt olarak tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ediliyor. İlk olarak İstanbul'da başlayan bu uygulama caydırıcılık bakımından oldukça önemli bir gelişme.

İşlenen suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik, suça meyilli olan kişilere önemli bir mesaj içeriyor şüphesiz. Çünkü yaşanan son örnekte tam yedi kişi vahşice öldürülürken, ruhsatsız silah kullanımı hayatın her alanında karşımıza çıkabiliyor. Trafikte yaşanan tartışmada, sokakta ya da evlerde, bir tehdit ya da cinayet olayının içinde suçluların kullandığı baş enstrüman olabiliyor. Karşısındaki kişiye zarar vermeyle birlikte kendi hayatının da kararacağını idrak edemeyen kişiler, ruhsatsız silah taşımayı kendileri için bir özgüven duygusu olarak görebilir. Yasal olarak suç olmasına rağmen konfor alanı ve tehdit unsuru olarak gördüğü ruhsatsız silahın başına açabileceği büyük belaların farkında olmadan hem de.

Sadece kasıtlı olarak işlenen cinayet ya da yaralama olaylarıyla da sınırlı değil bu süreç. Düğünlerde asker uğurlamasında rast gele havaya açılan ateş sonucu maganda kurşunuyla sönen hayatlar madalyonun bir diğer yüzü. Ruhsatsız silahlardan çıkan ve yorgun mermi olarak nitelendirilen kurşunların isabet ettiği onlarca kişi ya yaralandı ya da hayatını kaybetti.

İşte bütün bu yazdıklarımız ruhsatsız silah kullanımıyla ilgili düzenlemenin önemini gayet iyi anlatıyor sanırım. Bu konuda atılan son adım da caydırıcılık için bir başka önemli gelişme muhakkak.

Ruhsatsız silah konusunda hazırlanan teklif Mecliste komisyonda kabul edilmişti. Yeni düzenlemeyle birlikte ruhsatsız silah taşıyan, bulunduran ve satanlar içinde cezalar arttırılacak. 1 yıl olan alt sınır 2 yıla, 3 yıl olan üst sınır ise 4 yıla çıkarılacak. Yani 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla yargılama olacak.