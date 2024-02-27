İkinci el piyasasındaki fahiş fiyat artışlarını önlemek için ilgili bakanlıklar bir dizi önlem aldı. 6 ay ve 6 bin km sınırı bunlardan birisiydi. Alınan tedbirlerle ikinci el otomobillerdeki köpük diye tabir edilen abartı fiyatlar önemli ölçüde ortadan kalktı. Ancak son dönemlerde ilanlara konulan araç fiyatları düşük görünse de, bazı araç sahiplerinin satış sırasında, ilanda yazdıkları parayla pazarlık sırasında istedikleri para arasında ciddi farklar bulunuyor. Araç almak isteyenlerin buna mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Neden ilanda farklı pazarlık sırasında farklı olduğunu sorun...

MUTLAKA EKSPERTİZE GÖTÜRÜN

İkici el araç almak için fiyat kısmını aştınız diyelim... Sıradaki aşamada kafanızın rahat etmesini istiyorsanız mutlaka araçla ilgili ekspertiz raporunu çıkartın. Çünkü sonradan cebinizi yakacak masraflar çıkabilir. Yani astarı yüzünden pahalı olabilir. Ekspertize götürmek neden önemli? Motorda, kaportada olan sorunları duyduk çoğu zaman duymasına ama, iki farklı model aracın birleştirilip tek araç olarak satıldığını dahi gördük. Aracın ön tarafı farklı model arka kısmı farklı model.

SATIŞI MUTLAKA NOTERDEN YAPIN

Son safhada ise, anlaştığınız aracın parasını ödemek kaldı. Araç devrini mutlaka noterden yapmak gerekiyor. Çünkü son dönemlerde akla hayale gelmeyecek dolandırılma haberleri okuyoruz maalesef. Noterde satış işlemlerinde parayı resmi transfer kanalları üzerinden yaparak işinizi sağlama alın. Elden yaptığınız ya da aldığınız ödemelerin, bir sorun çıktığında hukuken bağlayıcılığı olmadığını unutmayın. Son olarak bu uyarılar sadece araç alırken değil aracınızı satarken de geçerli.