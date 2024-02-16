Günümüzde ebeveynlerin en dertli olduğu noktalardan birisi sosyal medya platformlarındaki zararlı yayın ve içerikler... Çünkü cep telefonu kullanımı bazı çocuklarda bağımlılık seviyesine gelmiş durumda.

Özellikle son zamanlarda internet ortamında çocukların oynadığı birçok oyun, maalesef çocukların psikolojisini bozmanın yanı sıra intihar teşebbüsüne bile neden olabiliyor...

Şimdi bu tür oyunların isimlerini yazarak bir nevi reklamını yapmış olmayalım amma, anne ve babalara büyük görevler düşüyor.

Özellikle ilkokul çağındaki çocukların bazen saatlerce oynamaya devam ettiği bu tür oyunlarda, çocuklara sözüm ona bazı görevler veriliyor ve bu görevleri tek tek tamamlaması isteniyor. Yerine getirilmeyen görevler için cezalar isteniyor.

Çocuğu hem aile ortamından hem sosyalleşme sürecinden uzaklaştıran bu tür zararlı oyunların aileler tarafından takip edilmesi tabii ki çok kolay değil. Ancak belli başlı önlemler alınabilir. Mesela internette geçirilen zamanın kısaltılması, bu "arkası yarın" tarzındaki oyunların önüne geçmek açısından faydalı olabilir. Bir diğer önlem ise, çocuklara direk yasak koymak yerine, internet ortamında beraber vakit geçirerek, çocuğa izlediği ya da oynadığı içeriklerin zararları anlatılabilir.

Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de, oynanan oyunlarda canlı konuşmalar. Masum bir bilgisayar oyunu oynadığını düşünen çocuğunuzdan, ailenizle ilgili bilgiler alınabilir... Dolandırıcıların özellikle çocuklar üzerinden banka hesaplarınıza ya da şifrenize ve kimlik bilgilerinize ulaşma çabasında olabileceğinizi aklınızdan çıkarmayın.

Çocuğun kendi otokontrolünü sağlaması açısından, anne babanın ona karşı güven duygusunu hissettirmesi ve iyi örnek olması en başa çekilmesi gereken hususlardan bir tanesi. Biz çocuklarımıza yukarıda anlattığımız zararlı içeriklerden uzak durmalarını anlatırken, hangi faydalı içeriklere yönelmeleri gerektiğini de göstermeliyiz. En önemlisi cep telefonu ve internet ortamında geçirdikleri süreyi kısaltırken, kendimizde buna dikkat etmeliyiz.