Türkiye'nin uzay yolculuğu Alper Gezeravcı ile birlikte zirve noktasına ulaşmış durumda. Eskiden uzaya bizim de astronotumuz gidecek dense alaycı bir gülümseme ile "hayal kurmayın" derdi birçok kişi. Yılların üzerimizde kurduğu kompleksler belki de bunu söyletiyordu.

Ancak ideallerin peşinde verilen emekler Ay Yıldızlı bayrağımızı uzaya taşıdı ve artık "biz de varız" mesajı verildi. Nefeslerin tutulduğu tarihi yolculuk, teknoloji ve uzay çağında zincirlerin kırılıp bu yarışta Türkiye'nin de yerini aldığının göstergesiydi aslında.

Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı beraberinde bu ülkenin umutlarını ve ideallerini taşıyordu aslında.

Gecenin bir yarısı olmasına rağmen tüm ülkede herkesin tek yürek olmasını sağlıyordu..

Bu başarı ayrısı gayrısı olmadan tüm Türkiye'nin.

Bu başarı geleceğe emin adımlarla yürüyen gençlerin.

Bu başarı bilim ve teknolojide emek veren bilim adamlarının

Bu başarı sokakta, işte, evde, kadın erkek, çoluk çocuk 85 milyon Türkiye'nin başarısı.

Gelelim buradan çıkaracağımız derslere...

Özellikle çağımızda rol model arayışındaki genç kardeşlerimize bir iki tavsiyem olacak...

Alın işte size herkesi gururlandıran bir rol model; Alper Gezeravcı...

Anadolu"nun yetiştirdiği değerlerden sadece birisi, mütevazılığı, bilgi ve birikimiyle adını şimdiden altın harflerle tarihe yazdırdı.

Bir diğer değerimiz Aziz Sancar Nobel ödülü sahibi... Rol model arayan genç kardeşlerimiz, sadece bu iki değerli isim bile azimle ve ülke sevdasıyla neler yapılabileceğini göstermeye yetiyor.

Sosyal medya ve dijital mecralarda ısıtılıp ısıtılıp önünüze rol model diye konulan figürler mi? Bir Aziz Sancar ya da Alper Gezeravcı olmak mı? Varın tercihi sizler yapın. Sizler yeter ki azmedin, hem devlet hem de millet destekleriyle sizleri yalnız bırakmayacaktır...