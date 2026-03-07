ABD ve İsrail, İran'a 8 gündür savaşta. ABD savaş uçakları İran'ı vuruyor, İran ise geliştirdiği füzelerle misilleme yapıyor.

İsrail'e doğrudan saldıran İran, ABD'nin ise üslerine füze gönderiyor.

İran dini lideri Hamaney başta olmak üzere 50'ye yakın üst düzey İranlı isim savaşın ilk gününde ABD ve İsrail savaş uçakları tarafından öldürüldü.

Müzakere gölgesinde ABD, İran'a saldırdı. İranlı üst düzey isimlerin aynı yerde öldürülmesine bakarsak İran böyle bir saldırı beklemiyordu.

***

Cenevre'de devam eden müzakereler sebebi ile büyük ihtimal İran gafil avlandı. Çünkü ABD'nin saldırmayacağını düşündü. Ama ABD Başkanı Trump 28 Şubat'ta İran'ı vurmak için düğmeye bastı.

Sekiz gündür devam eden savaşta ise birçok farklı video gördük.

Çok sayıda saldırı anına şahitlik ettik.

Ancak sosyal medyada adeta yapay zeka savaşları yaşanıyor. İranlı kaynaklara baktığımızda İran, İsrail'i adeta füze yağmuruna tutuyor, İsrailli kaynaklara baktığımızda İran aynı şekilde..

***

Artık savaş süreçlerini de doğru şekilde takip edebilmek neredeyse imkansız hale geldi…

Öyle videolar hazırlanıyor ki sahtesini gerçeğinden ayırt etmek artık neredeyse imkansız gibi bir şey.

Rusya ve Ukrayna yıllardır savaşıyor. Ben bu iki ülke arasındaki

savaşta yapay zeka videolarına neredeyse hiç denk gelmedim.

Ancak ABD ve İran arasında yaşanan savaş sürecinde yapay zeka videoları füze gibi yağıyor.

O kadar çok bilgi kirliği var ki gerçeğe ulaşmak da bir o kadar zor haline geldi.

***

Teknoloji ile birlikte savaşların seyri, yöntemi, süreci değişirken, psikolojik harp yöntemleri de

Yapay zeka ile farklı bir boyuta evrildi.

Belki de ABD-İran savaşında hiç görmediğimiz kadar yapay zeka videoları gördük.

Saldıran günler önce İsrail destekli birçok sahte hesabın aktif edildiğini iddiaları ortaya atılmıştı.

Bunu da göz önüne alınca İsrail ve ABD'nin sosyal medyada nasıl bir manipülasyon yaptığı ise zaten ortaya çıkıyor.

Bizler savaşı bir taraftan takip etmeye çalışırken diğer taraftan da önümüze düşen videoların hangisi gerçek hangisi sahte anlamaya çalışıyoruz.

Gerçeğini ayırt etmek hiç bu kadar zor olmamıştı.