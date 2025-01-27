OSMAN İMECE

Ehliyete el koyma dönemi başlıyor!

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıkça karşılaştığımız ve herkesin canını sıkan bir durum artık tarih oluyor.

Hedef moral bozan, hayrete düşüren ve hatta ölümle sonuçlanan kavgaların önüne geçmek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen "Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı"nda, trafikte yaşanan kavgaların önüne geçmek adına caydırıcı önlemler alacaklarını açıkladı.

Yeni düzenlemeye göre, trafikte araçtan inip kavgaya karışan sürücülerin ehliyetlerine el konulacak.

Bu uygulama, İstanbul gibi metropol şehirlerde trafik stresi ve öfke kontrolü sorunları yaşayan sürücüler için büyük bir adım olacak.

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İstanbul gibi büyük şehirlerde, trafikte geçirilen zamanın uzunluğu ve yoğunluğu, sürücüler üzerinde ciddi bir stres oluşturuyor.

Bu stres, zamanla öfkeye dönüşüyor ve trafikteki en ufak bir anlaşmazlık bile büyük kavgalara yol açabiliyor.

Kazaların ardından yaşanan karşılıklı küfürleşmeler veya yol vermeme tartışmaları, bazen cinayetle sonuçlanacak kadar ciddi boyutlara ulaşabiliyor.

Trafikteki şiddet görüntülerine baktığımızda, aslında kavgaların çoğunun basit anlaşmazlıklardan kaynaklandığını görüyoruz.

Ancak bu anlaşmazlıklar, öfkesini kontrol edemeyen sürücüler tarafından büyütülüyor ve trafik adeta bir boks ringine dönüşüyor.

Bazen araçta hamile kadınlar ve çocukların olmasına bile aldırış etmeyen sürücüler,

toplumsal olarak herkesin canını sıkıyor ve gündemi meşgul ediyor.

Yeni düzenleme ile kavgaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

İşte bu şikâyetlerin artmasıyla birlikte, trafikte işlenen suçlar ve trafik güvenliğini tehlikeye atan davranışlar için yaptırımların caydırıcılığı artırılacak.

En önemlisi, trafikte "saldırı amacıyla araçtan inme" gibi davranışlar, yeni düzenlemenin kapsamına alınacak.

Bundan sonra trafikte saldırı amacıyla araçtan inen sürücülerin ehliyetlerine el konulacak.

Yeni düzenlemenin en kısa zamanda hayata geçirilmesi ve trafikte yaşanan kavgaların son bulması hepimizin ortak dileği.

Artık trafikteki magandaların yaptıkları bu düzenleme ile yanlarına kar kalmayacak.

Sürücüler, öfkelerini kontrol etmek zorunda kalacak.

Bu sayede trafikte daha huzurlu ve güvenli bir ortam da sağlanmış olacak.

Ayrıca ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında zaruret dışında olay yerinin terk edilmesi de ayrı bir suç olarak düzenlenecek.

Ümit ediyorum ki bu yeni düzenleme, trafikteki şiddetin önüne geçer ve sürücüler arasında daha saygılı bir iletişim kurulmasını sağlar.

Buna çok fazla ihtiyacımız var!