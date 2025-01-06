OSMAN İMECE

Bir efsane daha göçtü, bir hüzün daha düştü Anadolu'nun yaralı bağrına.

Antalya'nın dingin sabahında, Ferdi Tayfur'un suskun vedası yankılandı.

En son "iyiyim" demişti. Ama olmadı…

Arabeskin kralı, prensi ve babası olarak bilinen bu dev isim, bu kez sesiyle değil, sessizliğiyle gözyaşına boğdu hayranlarını.

Gözyaşları, bu kez onun eserleriyle hayat bulan milyonlarca yürekten döküldü.

Hayatı boyunca acıyı, kederi ve yoksulluğu şarkılarına nakşeden Ferdi Tayfur,

Adana'nın Taşcı köyünden çıkmış ve milyonlarca insanın yüreğine derinden dokunmuştu.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur Turanbayburt...

Babasının, dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'a olan hayranlığı sebebiyle bu ismi taşıyan bir çocuktu.

Ancak onun da hayatı babasının ölümüyle çok erken yaşlarda sarsıldı.

Babasının ani ölümü onu daha küçük yaşlarda hayata karşı büyük bir savaşa sürükledi.

Ne var ki, bu savaş onu yok etmedi. Aksine, şöhret basamaklarını adım adım çıktı.

"Çeşme" adlı şarkısıyla bir döneme damgasını vurdu.

O şarkı, Anadolu'nun kır kahvelerinde, kamyoncuların dinlenme molalarında, gecekondu mahallelerinin yoksul evlerinde yankılandı.

Sadece bir şarkı değildi, bir hayat hikâyesiydi.

Bir kederin, büyük bir hasretin eserleriydi yazdıkları.

Ferdi Tayfur aslında hep yaşadıklarını yazdı.

Halk da onun yazdıklarını yaşadı dinledikleri şarkılarda.

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Bir dönem arabesk şarkılar "itilip kakılmış", bir grup tarafından saygı görülmemiş olsa da halkın rağbeti ve büyük sevgisi arabesk eserleri günümüze kadar taşıdı.

Sanatçı Tayfur da bu durumu bir röportajında bu duruma işte bu cümlelerle tepkisini gösterdi.

"Çok canımı sıktılar benim, ben milletin çocuğuyum beni kabul etmek zorundalar.

Beni ve benim gibileri dışladıkları sürece müthiş şarkılar yapacağım.

Aşağılamak istiyorlar, kendileri çok büyük bir besteciymiş gibi havalara giriyorlar.

Biz bir milletiz, milletimizi iyi bilmemiz lazım."

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Halkı çok iyi tanıyan Tayfur, sadece şarkılarıyla değil, sinemada da unutulmaz izler bıraktı.

"Derbeder", "Batan Güneş", "Kara Gurbet", "Huzurum Kalmadı" ve "Yadeller" gibi filmleriyle, Anadolu insanının acılarını, sevdalarını ve hüzünlerini beyaz perdeye taşıdı.

Derbeder filminin 12 milyondan fazla izlendiği tahmin ediliyor. Bu rekora ulaşabilen bir film Türkiye'de şu an yok.

O filmlerde, hepimizin bir parçası vardı; kimi zaman terk edilmiş bir âşık, kimi zaman yoksulluğuyla baş eden bir baba ve daha nicesi…

Arabesk müziğin prensi Ferdi Tayfur, bir sesin ötesinde, bir hayat felsefesiydi.

"Ferdicilik" diye bir kavram dahi oluştu onunla birlikte.

Arabeskin çıkmaz sokaklarında kaybolanlar, kendilerini onun şarkılarında buldular.

O, umutsuzluğun sesi, kederin diliydi.

Ve on binler, onun öldüğü gün her cümlesini ezbere bildikleri "İçim Yanar" eserindeki "Hani en sevdiğini kaybettiğinde, için yanar yanar yanar yanar ya" sözlerini bu kez Ferdi Tayfur için hep bir ağızdan söylediler.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da usta sanatçı Ferdi Tayfur'un defnedildiği gün kongre için gittiği Samsun ve Ordu'da sahneye İçim Yanar şarkısı eşliğinde çıktı. Binler salonda hep birlikte onun şarkısını okudu.

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Antalya'da özel bir hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alınan arabeskin "Ferdi Baba"sı Tayfur, 2 Ocak Saat 19.38'de Regaib Gecesi'nde hayatını kaybetti.

Ölümünün ardından İstanbul'a getirilen sanatçı Tayfur için ilk önce İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlendi.

O törende bir kez daha hayran kitlesinin ne denli geniş bir yelpazeye sahip olduğu da görmüş olduk.

Siyasetçiler, sanatçılar, gazeteciler, il ve yurt dışından halkın her kesiminden insanlar akın akın Tayfur için geldi.

Orhan Gencebay ve İbrahim Tatlıses'in törendeki konuşmaları çok güçlü alkış aldı insanları duygulandırdı.

Tekerlekli sandalye ile törene katılan Tatlıses, Ferdi Tayfur'a "O arabeskin prensiydi, arabesk prensini kaybetti" sözleri ile veda etti. Gözyaşlarına hâkim olamadı.

Arabeskin babalarından Orhan Gencebay ise önce Tayfur'un tabutunu öptü ardından duygusal bir konuşma yaptı.

Gencebay, "Bizi 70'li yıllarda Ferdi'ci, Orhan'cı diye ayırdılar. Biz birbirimizi çok seviyorduk. Aramızı açmak için de bir dolu yalanlar söylediler. Biz çok iyi bir dosttuk. O benim sevgili kardeşim." sözleri ile son vedasını yaptı.

Konuşmaların ardından Orhan Gencebay ve İbrahim Tatlıses, hayatını kaybeden yakın dostları Tayfur'un tabutunun başına geçerek son kez aralarına aldılar onu.

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Törenin ardından cenaze namazı için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne geçildi.

Cenaze namazının ilk önce Emirgan Çınaraltı Camisi'nde kılınacağı duyurulmuştu ama daha sonra hayranlarının oraya sığmayacağı düşünülünce Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne alındı. Haklı oldukları da camiye gittiklerinde anlaşıldı.

Caminin avlusu tıklım tıklım "Ferdi Baba" hayranları ile doluydu.

İğne atılsa yere düşmeyecek şekilde kalabalık vardı, gerisini siz düşünün.

On binlerce insan onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli de cenazeye katılan isimler arasındaydı.

Namazdan sonra mezarlığa da gitti. Tayfur'un mezarına kendi elleri ile toprak attı.

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A Haber ise Ferdi Tayfur'un vefatının ardından gün boyu özel yayınlara imza attı.

Önce AKM'deki programda anıldı, ardından cenaze töreninde farklı konuklarla anbean izleyiciye Tayfur'un hayatı, eserleri, bıraktığı izler anlatıldı.

Ayrıca 2013 yılında Ferdi Tayfur'un A Haber'de katıldığı bir program da onun anısına gün içinde yeniden yayınlandı.

A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır moderatörlüğünde, Sabah gazetesi yazarı gazeteci Yüksel Aytuğ ve Radyo Turkuvaz sunucusu Ayhan Alptekin (Hopdedik Ayhan) hem cenaze töreninde yaşananları izleyiciye aktardı hem de Ferdi Tayfur'un hayatı bir kez daha yâd edildi o özel yayınla.

Ve izleyiciye teşekkür.

Özel yayınımız o gün haber kanalları içinde en çok izlenen haber kanalı oldu.

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Huzur içinde uyu Ferdi Tayfur,

Huzur içinde uyu arabeskin prensi.

Hoşçakal... Şarkıların artık halkına emanet…

"Bir yanda yaşanan o güzel günler

Bir yanda anılar bir yanda dünler

Seni yaşatacak neler var neler

Bir gün gitsen bile hatıran yeter"