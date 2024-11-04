OSMAN İMECE

Teknoloji ile birlikte dolandırıcıların yöntemi de her geçen gün gelişiyor ve değişiyor.

Sosyal medya kullanıcıları kendince önlem almaya çalışsa da maalesef tuzağa düşenlerin sayısı az değil.

Özellikle Facebook, Instagram ve X gibi uygulamalar üzerinden "sponsorlu" yani reklam verilerek kullanıcıların önüne düşürülen içerikler dolandırıcıların kullandığı yaygın bir yöntem son dönemde.

Size bugün yakın tarihlerde maalesef çevremdeki insanların da mağduriyet yaşadığı iki önemli dolandırıcılık yönteminden bahsedeceğim.

BİRİNCİ YÖNTEM: "KART AİDATINI GERİ ÖDÜYORUZ, SON GÜN BUGÜN" YALANI!

Malum yılbaşı yaklaşıyor.

Sene sonu gelirken de "Kart aidatları iade ediliyor" yalanıyla birçok insanın banka bilgileri ele geçiriliyor ve insanlar dolandırıldıklarını anlayana kadar kredi kartların para çoktan çekilmiş oluyor.

Kart sahipleri bütün işlemleri kendi "özgür" iradesiyle yaptığı için ya dolandırıcılardan parasını hiç alamayıp büyük mağduriyet yaşıyor ya da paranın iade süreci uzun sürdüğü için psikolojik olarak yıpranıyor.

PEKİ DOLANDIRICILAR BUNU NASIL YAPIYOR?

Öncelikle dolandırıcılar, devlete ait resmi internet sitelerinin ara yüzünün birer kopyasını hazırlıyor ve sahte görsel oluşturarak ilgili "post" reklam aracılığıyla sosyal medya kullanıcılarının önüne düşürülüyor.

Aşağıda ki görsel daha iki gün önce önüme düştü!

İlgili paylaşımı gören banka kartı kullanıcıları yıl boyunca yatırdıkları aidatları alacaklarını sanırken, kredi kartlarında ne kadar limitleri var ise o kadar paralarını dolandırıcılara kaptırıyor.

Bu tuzağa düşmemek için sakın bu sahte linklere tıklamayın, güvenli olduğunu düşünseniz bile eğer ilgili bankanın resmi internet sitesi değil ise kimlik bilgilerinizi kesinlikle ve kesinlikle o linkten çıkan sitelere girmeyin. Bankanızı direkt siz arayın.

Unutmayın, bankalar "kart aidatlarını iade ediyoruz" diye paylaşım yapmaz, yapsa bile bunu "e-devlet" üzerinden değil kendi sitelerinden yapar.

Ayrıca ödediğiniz kredi kartı aidatlarını da banka zaten geri vermez.

Verecek olsa neden sizden baştan aidat alsın?

İKİNCİ YÖNTEM: SAHTE BUNGALOV İLANLARI!

Bir diğer dolandırıcılık yöntemi ise sahte tatil organizasyonları.

Burada da yine önce sahte bir turizm acentesi ismi belirleniyor (bu isim sık sık değiştiriliyor) ve sahte sosyal medya hesapları açılıyor.

Bir süre buradan başka yerlere ait bungalov veya villa tipi evlerin görüntüleri paylaşılıyor.

Takipçiye güven veriliyor.

Sponsorlu paylaşım olduğundan da siz tatil planı yaparken arama yaptığınızda otomatik olarak reklamlı (sponsorlu) içerikler olan sahte bungalov vb. ilanları önünüze düşürülüyor.

Ve bungalov kiralamak için Instagram'dan o sahte şirkete mesaj atıyorsunuz.

Anında dönüş yapıyorlar.

Genelde WhatsApp üzerinden irtibat kuruyorlar.

Önce sizin güveninizi sahte belgelerle kazanıyorlar.

Onun dışında sesli veya görüntülü konuşmaktan genelde kaçınıyorlar.

İstediğinizde size tatil yapacağınız yerlerin görsellerini de atıyorlar ama sahte görseller!

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Rahatça dolandırmak için ise örneğin 10 Bin TL'lik kiralık evi "eğer şimdi hemen peşin ödeme yaparsanız 5 Bin TL'ye size kiralayabiliriz, kampanyalı son bir yer kaldı" yalanı ile sizi hemen harekete sevk ediyorlar.

Dolandırıcılara kanıp parayı yatırmak istediğinizde ise size başka birine ait IBAN atıyorlar ve parayı gönderirken de açıklama kısmına "bir şey yazmamanız gerekiyor" diye belirtiyorlar.

İşte tam da bu kısımda artık dolandırıldığınızı anlamanız için önemli bir ipucu.

Ama bazı kişiler o dolandırıcılara buna rağmen kanıp ilgili miktarı yatırıyor.

Aradan biraz süre geçiyor ve o kişiler tekrardan "EFT" işleminin hatalı olduğunu bahane edip yeniden aynı miktarda para yatırmanızı aksi takdirde diğer ödemenizin geçerli olmadığını söylüyor.

Yeniden para gönderildiğinde ilk attığınız paranın iade edileceği yalanı ile kandırıyorlar.

Eğer siz ona da inanıp ikinci kez parayı gönderdiğinizde hem ilk attığınız para hem de ikinci kez attığınız para dolandırıcıların eline geçmiş oluyor.

Yani aynı dolandırıcılara peş peşe ikinci kez dolandırılmış oluyorsunuz. Hatta hala dolandırıldığını fark etmeyen kişiler sahte ilana kanıp verilen adrese kadar tatil için gidiyor ama ortada ne bir bungalov ne kiralanmış bir villa var. Bomboş bir arazinin ortasında öylece kalıyorsunuz!

Yani tatil planınız zehir oluyor.

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PEKİ TATİL PLANINIZIN ZEHİR OLMAMASI İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Öncelikle sponsorlu (reklam) paylaşımlara her zaman tedbirle yaklaşın.

Kanuni olarak işletme hakkı olan, vergi levhası olan firmalar dışında kimseden kiralamayın!

İlgili kişilerin açtığı sosyal medya hesaplarının dolandırıcı olmadığını düşünseniz bile paylaşılan içerikler kullanıcı yorumuna açık mı kapalı mı ona dikkat edin.

Yorumlara kapalıysa orada ihtiyatlı olun.

Çünkü daha önce dolandırılanlar sahte hesaptaki içeriklere yorum yazarak başkasının dolandırılmaması için uyarılarda bulunuyor.

O sahtekarlar ise işte daha önce dolandırılanların yorum yapmasını engellemek için paylaşımları yorumlara kapatıyor.

TÜRSAB yetki belgesine bakın, muhtemelen size sahte bir belge atacaklar ona itibar etmeyip direkt.

TÜRSAB'ın sitesinden girin teyit edin.

Sitedeki telefon bilgileri ve adresi size atılan bilgilerle karşılaştırın.

Özellikle IBAN'daki kişinin ismi ile TÜRSAB'ta yer alan sözde acente firma yetkilisinin ismi aynı değilse AMAN DİKKAT DOLANDIRILMAK ÜZERESİNİZ…!

Aşağıdaki linkten ilgili firmaları kontrol edebilirsiniz.

https://www.tursab.org.tr/acenta-arama