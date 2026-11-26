Ömer Üründül

İki genç hocayı kutlarım

Fenerbahçe dün gece stadı dolduran taraftarı önünde adeta Kadıköy'deydi... İlk 15 dakikadan sonra oyunun kontrolü Fenerbahçe'ye geçti. Bu arada Vedat'ın vuruşuyla top ağlara gitti ama faul gerekçesiyle gol iptal edildi. Bunun dışında Oğuz'un kaçırdığı elverişli bir pozisyon vardı. Ancak bu devrenin geneline baktığımızda atak ve hırslı oyuna rağmen üretkenlik yetersizdi. Bunun da nedeni Fenerbahçe'nin atak girişimleri kolektif bir olgunluk sağlayamıyor. Ayrıca rakip geride alanı kapattığı zamanlarda da set oyunu etkin değil. Beklenen gol ikinci yarıda geldi. Greenwood'un hazırladığı pozisyonda Vedat fırsatçılığını gösterdi. Bu golden sonra yine kontrol son 15 dakikaya kadar Fenerbahçe'deydi. Sonra Shakhtar Donetsk baskı kurdu. Fenerbahçe de iyi savunma yaptı. Emre Belözoğlu'nun son Guendouzi hamlesi çok yerindeydi. Sonuçta çok önemli bir üç puan kazanıldı. İsmail ve Oppong iyi oynadılar. Oppong bence ileride çok daha faydalı olacak. Sahanın yıldızı Kante'ydi. Emre Belözoğlu'na bir tavsiyem var. Skor avantajına sahipken rakip riskler aldığı zaman sprinter Nene'yi göz ardı etmemesi lazım. En son canlı örnek Kocaeli maçı. Bana göre dünkü karşılaşmanın en önemli olayı iki genç Türk teknik direktörün bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında karşılıklı görev yapmalarıydı. Michael Oliver bana göre dünyanın en iyi hakemi.