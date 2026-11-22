Ömer Üründül

Değil şampiyonluk, ilk 3 bile imkânsız!

Fenerbahçe yenilgiden uzatma bölümünde attığı golle kurtuldu. Puan kaybetmeye tahammülü olmayan takımın bu beraberlikle ligde değil şampiyonluk, artık ilk 3'e girmesi de mümkün değil. Emre Belözoğlu, teknik adam olarak büyük hata yaptı. Sonra da Fenerbahçe ikinci yarıda öne geçtikten sonra futbolcuların tümüne yakını arka arkaya büyük takıma yakışmayan amatörce hatalar yaptılar. Öncelikle Belözoğlu'nun bu sert deplasmana fizik olarak tükenmiş Lukaku ile başlaması hataydı. İlk yarı boşa gitti. Ederson'un iki önemli kurtarışı olmasa yenik duruma da düşülürdü. İkinci devrede Vedat-Lukaku değişikliğinden sonra Fenerbahçe kontrolü ele aldı. Skriniar'ın da klas vuruşuyla skor avantajı yakaladı. Bundan sonra ise gerçekten hayal kırıklığıydı. Önce ani atakta kaleci Serhat'ın hatasında Oğuz maçı bitirecek net pozisyona girdi. Kendisi golü rahatlıkla atabilirdi. Pas vermek istedi, onu da beceremedi. Daha sonra Semedo bir penaltı hediye etti. Futbolcuların ruh halini gösteren kare ise hakemin VAR ile birlikte verdiği penaltıda itirazlardan 3 sarı kart gördüler. Ardından Kocaelispor bir frikik kazandı. Kurulan barajın arkasına bir futbolcunun yatmaması ve hepsinin erken zıplaması büyük hataydı. Bu, amatör maçlarda bile olmaz. Sonra skor dezavantajına düşüldü. Son dönemdeki baskıda da uzatmada beraberlik geldi. Ama bana göre kayıp çok büyük. Bir diğer nokta da Fenerbahçe'de milli maç aralarında İstanbul'da kalan futbolcular iyi çalıştırılmıyor ya da kendilerine hiç bakmıyorlar. Güzel bir gol attı ama Greenwood da kesinlikle fizik olarak hazır değil. Guendouzi ve İrfan Can da geriye gitmişler. Ben öncelikle Selçuk İnan hocayı çok takdir ediyorum. Kazanırsın kaybedersin ama elindeki kadro ile oynattığın futbol günümüz futboluna uyan savaşçı bir oyun.